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EXKLUSIV-INTERVIEW: Der Architekt der Rentenreform spricht

Dr. Carsten Brodesser im Gespräch mit Mein Geld Chefredakteurin Isabelle Hägewald über die Zukunft der Altersvorsorge

© Mein Geld

Die Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland stand gestern im Mittelpunkt eines exklusiven Hintergrund- und Interviewgesprächs zwischen der Mein Geld Medien Geschäftsführerin Isabelle Hägewald und dem Bundestagsabgeordneten sowie Finanzpolitiker Dr. Carsten Brodesser im Berlin Capital Club in Berlin.

Für die Mein Geld Redaktion bot sich damit eine seltene Gelegenheit: Als einer der maßgeblichen politischen Gestalter der neuen Altersvorsorgereform gewährte Dr. Brodesser nicht nur Einblicke in die Entstehung des Gesetzes, sondern erläuterte auch die politischen Zielsetzungen, die Herausforderungen der Umsetzung sowie die langfristigen Auswirkungen auf Millionen Bürgerinnen und Bürger. Im Verlauf des ausführlichen Interviews wurden zahlreiche Hintergrundinformationen, praktische Einschätzungen und politische Perspektiven vermittelt, die weit über die bislang bekannten Inhalte der Reform hinausgehen.

Als Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat Dr. Carsten Brodesser die neue Altersvorsorgereform maßgeblich mitgestaltet. Für die Mein Geld Redaktion bot sich damit die seltene Gelegenheit, die Hintergründe, Ziele und die praktische Umsetzung der Reform aus erster Hand zu beleuchten. Das Gesetz wurde im März 2026 vom Deutschen Bundestag beschlossen, im Mai 2026 vom Bundesrat verabschiedet und soll ab 2027 in Kraft treten.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die grundlegende Neuausrichtung der privaten Altersvorsorge. Mit dem neuen staatlich geförderten Altersvorsorgedepot wird die bisherige Riester-Rente abgelöst. Bürgerinnen und Bürger sollen künftig deutlich flexibler investieren und stärker an den Chancen der Kapitalmärkte partizipieren können.

Darüber hinaus diskutierten Dr. Brodesser und Isabelle Hägewald die Zukunft der betrieblichen Altersvorsorge, die Einführung der Frühstart-Rente für junge Menschen sowie die Herausforderungen einer nachhaltigen Altersvorsorge für Selbstständige und Unternehmer.

Im weiteren Verlauf des Austauschs stieß Norman Wirth, Geschäftsführender Vorstand des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V., hinzu. Gemeinsam wurden die Auswirkungen der Reform auf die Beratungspraxis und die Rolle der Vermittlerinnen und Vermittler erörtert. Ein zentrales Fazit: Je größer die Wahlfreiheit und Eigenverantwortung der Bürger, desto wichtiger wird eine qualifizierte und verständliche Beratung.

„Die Altersvorsorgereform wird die Branche nachhaltig verändern. Umso wichtiger ist der direkte Austausch mit den politischen Entscheidern, die diese Reform gestalten“, erklärt Isabelle Hägewald.

Die Mein Geld Redaktion bedankt sich bei Dr. Carsten Brodesser und Norman Wirth für die offenen Gespräche und die wertvollen Einblicke. Die wichtigsten Erkenntnisse, bislang unveröffentlichte Hintergrundinformationen sowie konkrete Einschätzungen zur Umsetzung der Reform werden in einer ausführlichen Titelgeschichte und einem exklusiven Interview in der kommenden Ausgabe des Mein Geld Magazins veröffentlicht.

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