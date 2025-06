Drei Szenarien für den S&P 500

Szenario 1 und 2 erscheinen derzeit wahrscheinlicher als Szenario 3, da sich der S&P 500 weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend befindet. Letztlich wird der Markt jedoch maßgeblich von der fundamentalen Lage beeinflusst. Die Fed-Entscheidung könnte zur Weichenstellung für Trendfortsetzung oder Trendwende werden. Am einfachsten ist es, im Aufwärtstrend nach Long-Chancen und im Abwärtstrend nach Short-Chancen zu suchen. Gegen den Trend zu handeln ist natürlich nicht verboten, doch man sollte sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein. Ihr kennt sicher den Spruch „The trend is your friend.“ Außerdem ist der Markt fraktal. Das bedeutet, dass Fair Value Gaps in jeder Zeiteinheit auftreten und können für alle Anlagehorizonte genutzt werden. Wer glaubt, am Montag schon genau zu wissen, wo der Markt am Ende der Woche steht, sollte sich nicht zu sicher sein. Denn nichts ist zu 100 Prozent vorhersehbar. Im Trading geht es daher nicht um exakte Vorhersagen, sondern um Wahrscheinlichkeiten und Risikomanagement. Entscheidend für den Erfolg sind eine gute Vorbereitung und die Entwicklung eines wiederholbaren Prozesse