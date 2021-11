Drei Jahre The Singularity Fund: Erfolgreich in angewandte Innovation investieren

Die auf angewandte Innovation spezialisierte Schweizer Investmentboutique The Singularity Group (TSG) zieht drei Jahre nach Auflage des Singularity Fund eine positive Bilanz. Der Singularity Fund erzielte in diesem Zeitraum eine attraktive Bruttorendite von 19,4% p.a. und übertraf damit die globalen Aktienbenchmarks. Die leistungsstärksten Sektoren waren Künstliche Intelligenz, Neue Energie und Virtuelle Realität, die auch den größten Beitrag zum Wertzuwachs leisteten. Die größten Positionen haben am stärksten zur Wertentwicklung beigetragen. Der Singularity Fund bildet als einziges Anlagevehikel den Singularity Index ab, welcher bereits seit 2017 am Markt ist. Somit verfügt die Singularity Strategie bereits über einen nahezu 4-Jahres Track Record mit einer kumulativen Rendite von 105%.

„Unsere Mission ist es, allen Anlegerklassen den Zugang zu Kapitalanlagen in angewandte Innovation zu ermöglichen. Unser Ansatz berücksichtigt alle börsennotierten Unternehmen, die tragfähige Innovation tatsächlich anwenden, und das weit über den Technologiesektor hinaus. Der Singularity Fund ist der erste Innovationsfonds, der kein reiner Tech-Fonds ist, sondern ein breit gestreutes, globales Aktienanlagevehikel. Mit dem Singularity Fund und dem Singularity Small & Mid Zertifikat bieten wir ein Portfolio des Fortschritts, welches wir kontinuierlich weiterentwickeln. Wir identifizieren über den Singularity-Score, dem ein kohärentes Benchmarking des tatsächlichen Engagements der Unternehmen in innovative Technologien zu Grunde liegt, aussichtsreiche Aktientitel für unsere Anlageprodukte“, sagt Evelyne Pflugi, Chief Executive Officer und Mitgründerin von TSG.

Die Rendite des Singularity Funds kommt mit einer Reihe starker Portfolioeigenschaften: attraktive Wachstumsraten bei Umsatz, Gewinn und freiem Cashflow sowie solide Rentabilitäts- und Solvabilitätskennziffern. Der Umsatz der Unternehmen im Portfolio ist mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22% über drei Jahre gestiegen. Die 3-Jahres-Wachstumsraten für EBITDA, EPS und Free Cashflow lagen bei 31% p.a., 23% p.a. und 36% p.a. „Diese Wachstumsraten sind im Vergleich zu unserer globalen Aktien-Benchmark, dem MSCI All Country World, sehr vorteilhaft“, sagt Chief Investment Officer Gregory Hung.

„Seit bald vier Jahren bewerten wir globale Aktien mit einem Innovations-Score. Der Singularity-Score gibt den prozentualen Anteil der Einnahmen eines Unternehmens, der mit Innovationen verbunden ist, an. Gleichzeitig spiegelt er die Fähigkeit wider, Innovationen zu schaffen, stabile positive Cashflows zu generieren, sowie an der zukünftigen technologischen Entwicklung teilzuhaben“, so Hung. Der gewichtete Singularity-Score für die Singularity Strategie von derzeit 76% hat sich in den letzten drei Jahren tendenziell erhöht, da die Unternehmen aus der angewandten Innovation Kapital schlagen. Künstliche Intelligenz und Big Data waren die Sektoren mit der größten Gewichtung im Portfolio und haben im Laufe der Zeit fast durchgängig die ersten beiden Ränge eingenommen. Im Vergleich dazu hat der MSCI AC World Index einen gewichteten Wert von 24%, während er vor drei Jahren noch bei 10% lag. In den USA kommt der Nasdaq Composite auf einen Wert von 39%, gefolgt vom S&P 500 (31%). Der MSCI Asia ex Japan hat einen Wert von 18%, während der MSCI Europe und der SMI mit 13% bzw. 7% auf einem nach wie vor sehr bescheidenen Niveau bleiben. „Man sieht sehr deutlich: Innovation wird ein immer bedeutenderer Wachstumstreiber. Für Investoren führt kein Weg mehr daran vorbei. Das Benchmarking nach Singularity-Scores zeigt, dass die Singularity Strategie die mit Abstand größte Exposition zu den relevanten Innovationsführern unserer Zeit bietet“, so Hung weiter.

Hung: „Während alle Unternehmen der Singularity Strategie natürlich einen Innovations-Score aufweisen, weisen zwischen 31% (Nasdaq Composite) und 59% (MSCI Asia ex Japan) der Unternehmen in anderen Indizes einen Singularity-Score von Null auf, d.h. sie sind nicht in den von uns als relevant erachteten Innovationsbereichen tätig, was zu relativ niedrigen Punktzahlen für diese Indizes führt.” Für die Singularity Strategie, den MSCI ACWI, den Nasdaq Composite und den S&P 500 sind die beiden größten Singularitätssektoren Künstliche Intelligenz und Big Data. In Asien ohne Japan liegt der Schwerpunkt auf Big Data und Virtual/Augmented Reality, Europa tendiert zu neuer Energie, Big Data und Bioinformatik, und das Schweizer Indexgewicht wird von Bioinformatik, Neurowissenschaften und Advanced Materials dominiert.

(The Singularity Group (TSG))