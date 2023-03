Digital Asset Fund Flows: Rekordabflüsse von 255 Millionen US-Dollar

CoinShares erfasst wöchentlich die Zu- und Abflüsse in ETPs, Investmentfonds und OTC-Trusts, die sich auf Bitcoin, Ether und andere digitale Vermögenswerte beziehen. In der fünften Woche in Folge kam es zu Abflüssen bei digitalen Anlageprodukten. Die Summe von 255 Millionen US-Dollar markiert die größten wöchentlichen Abflüsse, die jemals verzeichnet wurden, und entsprechen 1,0 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens (AuM). Regional war die negative Stimmung sowohl in Nordamerika als auch in Europa breit gefächert, wobei die USA mit Zuflüssen in Höhe von elf Millionen US-Dollar, hauptsächlich in Long-Bitcoin, hervorstachen.

Während die Abflüsse nominell die größten seit Beginn der Aufzeichnungen sind, gilt dies nicht, wenn sie als Prozentsatz der gesamten verwalteten Vermögen (AuM) ausgedrückt werden. Dieser Rekord wurde im Mai 2019 erreicht, als Abflüsse in Höhe von 51 Millionen US-Dollar zu verzeichnen waren. Dies verdeutlicht, wie stark die gesamten AuM seit Mai 2019 gestiegen sind (plus 816 Prozent). In der zurückliegenden Woche sind die AuM um zehn Prozent gesunken und damit auf das Niveau von Anfang 2023 zurückgegangen. Die Abflüsse haben damit alle Zuflüsse seit Jahresbeginn zunichte gemacht, so dass die Abflüsse seit Jahresbeginn nun bei 82 Millionen US-Dollar liegen.

Bitcoin als größter digitaler Vermögenswert stand dabei im Mittelpunkt und verzeichnete in der vergangenen Woche Abflüsse in Höhe von 244 Millionen US-Dollar. Short-Bitcoin verzeichnete ebenfalls Abflüsse in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar, obwohl es nun das Anlageprodukt mit den größten Zuflüssen seit Jahresbeginn in Höhe von 49 Millionen US-Dollar ist.

Ethereum verzeichnete in der vergangenen Woche ebenfalls Abflüsse in Höhe von elf Millionen US-Dollar, während die Mittelzuflüsse im bisherigen Jahresverlauf mit drei Millionen US-Dollar ebenfalls negativ ausfielen, allerdings in wesentlich geringerem Umfang. Andere Altcoins verzeichneten geringfügige Zuflüsse, wie Solana (0,4 Millionen US-Dollar) und XRP (0,3 Millionen US-Dollar).

(CoinShares-Gruppe)