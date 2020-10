Brexit, Covid-Maßnahmen, Großbankengewinne: Wechselbad für die Börsen

Diesmal: Eine Marktkorrektur ist nicht in Sicht, wenngleich sich die Covid-19-Maßnahmen verschärfen – und die Aussichten unsicher bleiben.

Geir Lode, Head of Global Equities, bei Federated Hermes:

Nach dem technologiegetriebenen Growth-Ausverkauf in der ersten Septemberhälfte hat sich für diejenigen das Blatt beinahe gewendet, die sich entschieden haben, die Turbulenzen auszusitzen: Der NASDAQ-Index liegt nun nach Zwischenturbulenzen weniger als 300 Punkte unter seinem Rekordhoch. Seit dem Ausverkauf hat sich der Index besser als der S&P 500 entwickelt. Er hat damit jeden Hinweis auf eine Korrektur zunichte gemacht – von der einige Marktteilnehmer behauptet hatten, sie sei längst überfällig. Auch wenn es viele Faktoren gibt, die zu diesem Aufschwung beigetragen haben: Die Verabschiedung strengerer Maßnahmen zur weltweiten Bekämpfung der zweiten Welle von Covid-19 hat die Anleger erneut dazu veranlasst, Branchen in Betracht zu ziehen, die während der Pandemie florierten. Ereignisse wie der Amazon Prime-Day und die Einführung des neuen iPhones rücken die Tech-Riesen weiter ins Rampenlicht – während die Investoren die aktuelle Nachrichtenlage fest im Blick behalten inmitten ihrer sehnsüchtig erwarteten Gewinne zum Monatsende.

In der Zwischenzeit hat diese Woche die Berichts-Saison begonnen. Die Investoren beschäftigen sich mit den Ergebnissen derer, die begonnen haben, Gewinne zu vermelden. Führende US-Banken – die zumeist zu den ersten gehören, die ihre Zahlen bekannt geben – sind überwältig und zugleich überrascht von ihren übereinstimmend guten Gewinnen. Weiterhin bemerkenswert daran: Die deutliche Verringerung der Rückstellungen für mögliche Verluste durch vergebene Kredite – was auf einen optimistischeren Wirtschaftsausblick schließen lässt. Dies zu einem Zeitpunkt, in dem der Internationale Währungsfonds seine Erwartungen an das globale Wachstum für 2020 nach oben berichtigt hat. In der Tat: Es wäre sicherlich naiv zu glauben, dass solche Parameter allein Indikatoren für vollständige wirtschaftliche Erholung sind. Die Erwartungen sind höchst unsicher – und werden es wahrscheinlich auch bleiben. Angesichts anstehender US-Wahlen, einer wichtigen bevorstehenden Brexit-Entscheidung sowie neuer EU-Zölle in der Pipeline: Es bedürfte einer Kombination aus positiven Impfstoffnachrichten, einer Verringerung der Fallzahlen sowie mehr positiven Wirtschaftsdaten, um Investoren davon zu überzeugen, dass zyklische Titel keine Value-Falle sind.

(Federated Hermes)