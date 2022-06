Boom bei Schwellenländer-Green-Bonds mit Emissionsrekord von 95 Milliarden US-Dollar in 2021

Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter1, und die International Finance Corporation (IFC), ein Mitglied der Weltbankgruppe, haben ihren Emerging Market Green Bonds Report 2021 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge haben Green-Bond-Emissionen in Schwellen- und Entwicklungsländern 2021 stark zugenommen, was sowohl auf die steigende Nachfrage von Anlegern als auch eine höhere Emissionstätigkeit neuer und bestehender Emittenten zurückzuführen ist.

Trotz der anhaltenden Unsicherheit infolge von Corona und den Verwerfungen in vielen Volkswirtschaften übertraf der globale Green-Bond-Markt die meisten Prognosen. Das Green-Bond-Emissionsvolumen in Schwellen- und Entwicklungsländern (EMDEs) hat sich 2021 mehr als verdoppelt und erreichte einen Rekordwert von 95 Milliarden US-Dollar, gegenüber 41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. 35 EMDEs emittierten 2021 Green Bonds, darunter sieben neue Marktteilnehmer: Bangladesch, die Elfenbeinküste, die Dominikanische Republik, Guatemala, Pakistan, Serbien und die Slowakei. China war mit einem Anteil von mehr als 60 Prozent des Emissionsvolumens der größte Emittent, gefolgt von Indien, Chile, Tschechien, Polen und Brasilien.

„Green Bonds und weitere neue Instrumente zur Finanzierung sozialer und nachhaltiger Projekte werden für viele Schwellenländer zu einer immer wichtigeren Finanzierungsquelle. Wie der Bericht zeigt, hat die Emissionsdynamik nach einem schwierigen Jahr 2020 wieder stark zugenommen. Außerdem ist das Interesse der in- und ausländischen Investoren ist weiterhin groß“, kommentiert Susan Lund, Vice President, Economics and Private Sector Development, IFC.

Damit Schwellenländer ihre Entwicklungsziele erreichen und den Übergang zu kohlenstoffarmen Volkswirtschaften realisieren können, sind erhebliche Investitionen erforderlich. Die Wachstumsdynamik des vergangenen Jahres aufrecht zu erhalten, könnte mit Blick auf den bestehenden Inflationsdruck, die Unterbrechung von Lieferketten und den Krieg in der Ukraine herausfordernd werden.

„Durch die einzigartige und innovative Partnerschaft mit der IFC setzt sich Amundi weiterhin für die Entwicklung des Green-Bond-Markts in Schwellenländern ein“, ergänzt Yerlan Syzdykov, Global Head of Emerging Markets bei Amundi. „Dies geschieht im Rahmen eines Engagements mit verschiedenen Marktteilnehmern, um sowohl das Angebot als auch die Nachfrage nach Green Bonds zu steigern. Obwohl wir nach der Pandemie neue Herausforderungen sehen, erwarten wir ein anhaltendes Wachstum. Die jährlichen Green-Bond-Emissionen aus Schwellenländern könnten 2023 auf 150 Milliarden US-Dollar ansteigen, wobei chinesische Emittenten mehr als die Hälfte des Gesamtvolumens beisteuern könnten.“

2021 EM Green-Bond-Emissionsvolumen klettert auf 95 Milliarden US-Dollar

Das Emissionsvolumen von 95 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 war mehr als doppelt so hoch wie die 41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 und deutlich höher als die 53 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Mit zusätzlichen 64 Milliarden US-Dollar an Social-, Sustainability- und Sustainability-Linked-Bonds stieg die Gesamtemission dieser Anleihen in Schwellenländern 2021 auf 159 Milliarden US-Dollar. Dies ist fast das Dreifache des Volumens aus 2020.

Während sich steigende Zinsen auf die Gesamtrendite des globalen Green-Bond-Markts auswirkten, waren Schwellenländer-Green-Bonds 2021 relativ widerstandsfähig und übertrafen den breiteren Index für Schwellenländeranleihen um 77 Basispunkte. Sekundärmarktdaten zeigen, dass die durchschnittliche „grüne Prämie“ für Emittenten aus Schwellenländern bei etwa 3,4 Basispunkten liegt.

China behauptete 2021 seine Rolle als größter Schwellenländer-Green-Bond-Emittent mit einem Emissionsvolumen von 59 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht 63 Prozent der Gesamtemissionen. Emittenten außerhalb des Finanzsektors in China lagen dabei erstmals vor Finanzinstituten. Schwellenländer-Green-Bond-Emissionen außerhalb Chinas verzeichneten 2021 ein Wachstum von 58 Prozent auf 35,2 Milliarden US-Dollar.

Die Green-Bond-Erlöse sind in der Regel für ökologische Projekte vorgesehen. Insgesamt wurde der größte Teil der Erlöse (45 Prozent) für erneuerbare Energien verwendet.

Daneben haben auch andere in Schwellenländern begebene Anleihearten, deren Erlöse für bestimmte Sozial- und Nachhaltigkeitsprojekte bestimmt sind, sowie Sustainability-Linked-Bonds ein steigendes Emissions- und Anlegerinteresse verzeichnet.

Der Bericht enthält nicht nur Informationen über den Green-Bond-Markt, sondern auch Informationen zur Notwendigkeit, Investitionen in Klimaanpassungsprojekte in Schwellenländern zu forcieren sowie zu politischen Initiativen.

Amundi und die IFC arbeiten seit 2018 zusammen, um über die Wachstumstreiber des Green-Bond-Markts zu berichten. Der Bericht kann hier abgerufen werden:

(Amundi)