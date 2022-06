Amundi Deutschland schließt lokale Fusion mit Lyxor erfolgreich ab und passt Vertriebsstruktur an

Die Amundi Deutschland GmbH hat ihre lokale Fusion mit Lyxor zum 31. Mai 2022 erfolgreich abgeschlossen. Nach dem lokalen Merger und der Beförderung von Hermann Pfeifer zum Deputy Global Head of Sales ETF, Indexing & Smart Beta strukturiert Amundi Deutschland den Vertrieb wie folgt um:

Tobias Löschmann übernimmt zusätzlich zu seiner Rolle als Head of Sales für Institutional & Corporate Clients die Verantwortung für die Frankfurter Niederlassung von Amundi. Alexander Koch wird als Head of 3rd Party Distribution und Thomas Wiedenmann als Head of ETF, Indexing & Smart Beta Sales Germany, Austria and Eastern Europe bestätigt. Ralf Sibbing wird zum Head of Alternatives ernannt. Sie alle berichten an Christian Pellis, CEO von Amundi Deutschland.

„Nach dem erfolgreichen Abschluss der lokalen Fusion und der guten Geschäftsentwicklung können wir mit dieser Aufstellung unseres Vertriebsteams unsere Kunden in Deutschland noch besser betreuen und weiter wachsen“, so Christian Pellis, CEO Amundi Deutschland.

Tobias Löschmann

Tobias Löschmann ist Niederlassungsleiter von Amundi in Frankfurt und seit 2017 als Head of Sales für Institutional & Corporate Clients bei Amundi tätig. Bereits zuvor war er von Dezember 2014 bis Juni 2017 in einer Doppelspitze für das institutionelle Geschäft der deutschen Gesellschaft von Pioneer Investments verantwortlich. Der studierte Betriebswirt arbeitet seit 2011 bei Pioneer Investments. Tobias Löschmann kommt von BNP Paribas Investment Partners in Frankfurt, wo er von 2001 bis 2011 tätig war, zuletzt in der Funktion Senior Director Institutional Sales. Zuvor arbeitete er bei der Commerzbank AG in Frankfurt. Neben seinem Betriebswirtschaftsstudium in Mannheim erwarb Tobias Löschmann einen MBA der Manchester University.

Alexander Koch

Alexander Koch ist Head of 3rd Party Distribution bei Amundi Deutschland. 2019 ist er als Deputy Head of 3rd Party Distributors zu Amundi Deutschland gestoßen. Zuvor arbeitete er acht Jahre bei BlackRock und verantwortete dort den regionalen Vertrieb von Publikumsfonds über Banken, Versicherungen und Finanzberater. Zuvor war der 48-jährige zwölf Jahre bei Fidelity in Frankfurt und London tätig, zuletzt als Head of Retail Banks für den Vertrieb von Publikumsfonds an Banken und Sparkassen. Koch ist Certified European Financial Analyst (CEFA).

Thomas Wiedenmann

Thomas Wiedenmann ist Head of ETF, Indexing & Smart Beta Sales Germany, Austria and Eastern Europe. 2019 kam er als Head of Retail & Wealth Management ETF, Indexing & Smart Beta Sales Germany, Austria and Eastern Europe zu Amundi Deutschland. Zuvor war Wiedenmann bei BlackRock, wo er fünf Jahre als Head of iShares Wealth Advisory Germany fungierte. Davor war er fünf Jahre bei der Deutschen Bank Gruppe, wo er zuletzt bei der DWS für Public Distribution für passive Produkte verantwortlich war. Seine Karriere startete er im Strukturierungsteam von db X-trackers bei Global Markets – Corporate Investment Banking. Wiedenmann studierte an der Universität Würzburg und Tel Aviv und ist Diplom-Volkswirt.

Ralf Sibbing

Ralf Sibbing ist bei Amundi Deutschland als Head of Alternatives für Deutschland und Österreich tätig. Vor seinem Wechsel zu Amundi war er seit 2019 bei Lyxor Asset Management in Deutschland als Head of Alternatives and Managed Solutions aktiv. Zuvor war er 14 Jahre bei der Commerzbank in den Bereichen Asset Management und Corporates and Markets tätig. Nachdem er einen MSc in Finance & Banking an der Universität Münster erworben hatte, arbeitete er sieben Jahre bei Commerzbank Corporates & Markets in London.

(Amundi)