BlackRock: „Dynamische Geduld“ ist gefragt

Im Zentrum steht das Prinzip der „dynamischen Geduld“: Einkommen gezielt aufbauen, bei der Duration taktisch agieren und Kapital dort einsetzen, wo Marktpreise und Fundamentaldaten auseinanderlaufen.
Aus europäischer Sicht stehen dabei vier Aspekte im Vordergrund:
|Geduldiges Kapital nutzt Bewertungsdivergenzen
Das aktuelle Marktumfeld eröffnet Chancen für Anleger mit langfristigem Horizont – insbesondere dort, wo sich Preise von Fundamentaldaten entkoppelt haben. Investiert zu bleiben, kürzerfristige Opportunitäten selektiv zu nutzen und sich auf nachhaltige Ertragstreiber zu konzentrieren, bleibt entscheidend.
- Flexibilität und aktives Management als Antwort auf Unsicherheit
Flexible, aktiv gemanagte Fixed-Income-Lösungen helfen Anlegern, sich im Umfeld unsicherer Wachstums- und Zinserwartungen zu orientieren. Die attraktivsten Chancen sehen wir derzeit bei kurzlaufenden europäischen Anleihen – insbesondere im Segment zwischen zwei und fünf Jahren. Bei längerlaufenden Engagements bleiben wir zurückhaltend.
- Europäische Credit-Spreads: robust, aber selektiv
Die Credit-Spreads in Europa zeigen sich widerstandsfähig, gestützt durch solide Unternehmensfundamentaldaten und ein niedriges Risiko breiter Herabstufungen oder Ausfälle. Gleichzeitig erfordern enge Spreads, anhaltende Volatilität und erhöhte Dispersion eine aktive Titelselektion, um Gewinner und Verlierer auf Sektorebene zu identifizieren.
- KI als struktureller Treiber wachsender Dispersion
KI-getriebene strukturelle Veränderungen dürften die Dispersion über Sektoren und Emittenten am europäischen Credit-Markt weiter erhöhen. Etablierte Marktbeziehungen und Cashflow-Annahmen werden auf den Prüfstand gestellt – mit der Folge, dass Selektivität an Bedeutung gewinnt, da Märkte zunehmend von Streuung statt von Richtung getrieben werden.