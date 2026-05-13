BlackRock: „Dynamische Geduld“ ist gefragt

Geduldiges Kapital nutzt Bewertungsdivergenzen

Das aktuelle Marktumfeld eröffnet Chancen für Anleger mit langfristigem Horizont – insbesondere dort, wo sich Preise von Fundamentaldaten entkoppelt haben. Investiert zu bleiben, kürzerfristige Opportunitäten selektiv zu nutzen und sich auf nachhaltige Ertragstreiber zu konzentrieren, bleibt entscheidend. Flexibilität und aktives Management als Antwort auf Unsicherheit

Flexible, aktiv gemanagte Fixed-Income-Lösungen helfen Anlegern, sich im Umfeld unsicherer Wachstums- und Zinserwartungen zu orientieren. Die attraktivsten Chancen sehen wir derzeit bei kurzlaufenden europäischen Anleihen – insbesondere im Segment zwischen zwei und fünf Jahren. Bei längerlaufenden Engagements bleiben wir zurückhaltend.

Flexible, aktiv gemanagte Fixed-Income-Lösungen helfen Anlegern, sich im Umfeld unsicherer Wachstums- und Zinserwartungen zu orientieren. Die attraktivsten Chancen sehen wir derzeit bei kurzlaufenden europäischen Anleihen – insbesondere im Segment zwischen zwei und fünf Jahren. Bei längerlaufenden Engagements bleiben wir zurückhaltend. Europäische Credit-Spreads: robust, aber selektiv

Die Credit-Spreads in Europa zeigen sich widerstandsfähig, gestützt durch solide Unternehmensfundamentaldaten und ein niedriges Risiko breiter Herabstufungen oder Ausfälle. Gleichzeitig erfordern enge Spreads, anhaltende Volatilität und erhöhte Dispersion eine aktive Titelselektion, um Gewinner und Verlierer auf Sektorebene zu identifizieren.

Die Credit-Spreads in Europa zeigen sich widerstandsfähig, gestützt durch solide Unternehmensfundamentaldaten und ein niedriges Risiko breiter Herabstufungen oder Ausfälle. Gleichzeitig erfordern enge Spreads, anhaltende Volatilität und erhöhte Dispersion eine aktive Titelselektion, um Gewinner und Verlierer auf Sektorebene zu identifizieren. KI als struktureller Treiber wachsender Dispersion

KI-getriebene strukturelle Veränderungen dürften die Dispersion über Sektoren und Emittenten am europäischen Credit-Markt weiter erhöhen. Etablierte Marktbeziehungen und Cashflow-Annahmen werden auf den Prüfstand gestellt – mit der Folge, dass Selektivität an Bedeutung gewinnt, da Märkte zunehmend von Streuung statt von Richtung getrieben werden.