BBVA definiert finanzielle Flexibilität neu

Mit dem Ratenzahlungsmodell „Pay&Plan“ können bereits getätigte Einkäufe noch bis zum 10. Januar 2026 zu 0 % Zinsen nachträglich in Raten umgewandelt werden. Ergänzt wird diese Option durch den ebenfalls bereits etablierten „Sofortkredit“, der eine proaktive Finanzierung direkt über die App ermöglicht.

Ein starkes Duo für jede Finanzlage: Pay&Plan und Sofortkredit

BBVA bietet ihren Kundinnen und Kunden für jede Situation die passende Finanzierungsmöglichkeit und stärkt damit deren finanzielle SouveränitäRückblickend flexibel mit Pay&Plan: Die Funktion ist eine Alternative zu zunehmend verbreiteten Ratenzahlungsangeboten, die bislang vor allem in Form von „Buy Now, Pay Later“ (BNPL) präsent sind und deren Finanzierungsentscheidung unmittelbar am Point of Sale getroffen werden muss. Stattdessen können qualifizierte Kunden bei BBVA bereits getätigte Zahlungen ab 50 € bequem in der App nachträglich in Raten umwandeln. Dabei können bis zu fünf Zahlungen in einem Pay&Plan-Vorgang gebündelt werden. Das fördert eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Zahlungsfähigkeit und erlaubt mehr zeitliche Flexibilität in der Finanzplanung. Als besonderes Angebot zur Weihnachtszeit können Kunden die Funktion mit einer 0 %-Zins-Aktion testen und so Ausgaben für Geschenke oder Reisen flexibel managen. Bei Aktivierung wird der ursprüngliche Kaufbetrag sofort dem Girokonto wieder gutgeschrieben, die Rückzahlung erfolgt anschließend in festen Monatsraten. Die Laufzeiten, zwischen drei und zwölf Monaten, lassen sich vor Festlegung simulieren, um den Tilgungsplan an die individuelle Liquidität anzupassen. Sämtliche Konditionen werden transparent angezeigt, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Nach der Aktion wird der feste Sollzins bei 11,99 % p. a. liegen.

Vorausschauend handlungsfähig mit dem Sofortkredit: Für die proaktive Finanzierung zukünftiger Projekte und größerer Vorhaben steht der Sofortkredit zur Verfügung. Qualifizierte Kundinnen und Kunden können drei Monate nach der Kontoeröffnung unkompliziert und komplett digital Kredite zwischen 3.000 und 10.000 Euro beantragen. Der Betrag wird sofort auf dem BBVA Konto gutgeschrieben. Damit unterstreicht die Bank ihren Anspruch, vorausschauende Planung einfach und zugänglich zu machen.

„Unsere Mission ist es, finanzielle Hürden abzubauen und unseren Kundinnen und Kunden die volle Kontrolle zu geben“, so José Antonio González López, Head of Lending Digital Banks bei BBVA. „Während bestehende Ratenkaufmodelle auf sofortige Entscheidungen setzen und damit das Risiko einer impulsiven Verschuldung erhöhen, fördert Pay&Plan eine überlegte Entscheidungsfindung und verbindet Flexibilität mit klarer Finanzkontrolle. Diese Kontrolle erstreckt sich auch auf die kostenlose BBVA Debitkarte: Sie kommt bewusst ohne aufgedruckte Kartennummer oder Prüfziffer aus. Stattdessen wird eine dynamische CVV in der App generiert, was für ein Höchstmaß an Sicherheit sorgt.“

Weiter ergänzt er: „Mit der Kombination aus Pay&Plan und dem Sofortkredit geben wir unseren Kundinnen und Kunden das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit an die Hand. Egal, ob es darum geht, eine vergangene Ausgabe zu managen oder einen zukünftigen Traum zu verwirklichen. Die Lösung ist nur einen Klick entfernt, transparent und fair.“

„Finanzielle Souveränität bedeutet, die Zukunft planen und die Gegenwart flexibel steuern zu können. Genau das ermöglichen wir mit dem Duo aus Sofortkredit und Pay&Plan. Wir setzen auf bewusste Kontrolle statt auf Entscheidungsdruck – ein Prinzip, das von unseren Kundinnen und Kunden hierzulande besonders geschätzt wird. Wir treffen damit genau den Nerv eines Marktes, in dem finanzielle Weitsicht und überlegte Entscheidungen einen hohen Stellenwert haben”, fügt Kim Katharina Richter, Head of Marketing Germany bei BBVA, hinzu.

Transparent, einfach und schnell

Beide Finanzierungslösungen der BBVA zeichnen sich durch klare und kundenfreundliche Konditionen aus. Es fallen weder Aktivierungs- noch Stornierungskosten an. Die Zinssätze sind transparent und die Rückzahlung erfolgt in Raten über wählbare Laufzeiten. Mit diesen Innovationen bekräftigt die BBVA ihren Anspruch, Finanzlösungen anzubieten, die sich dem Leben anpassen. Einfach, digital und immer auf Augenhöhe mit den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer.