Kategorie wählen

Allgemein

Banken; Erneut Rekordgewinn

Deutsche Großbanken haben ihren Gewinn vor Steuern im ersten Quartal 2025 gegenüber der Vorjahresperiode um weitere 21 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro gesteigert

Damit haben die Banken erneut einen Rekordgewinn erzielt. Bei einem um acht Prozent höheren Verwaltungsaufwand konnten sowohl die Nettozinserträge (plus neun Prozent gegenüber der Vorjahresperiode) als auch das Provisionsergebnis (plus 21 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode) zulegen.

Trotz seit Juni 2024 sinkender Zinsen stieg der Vorsteuergewinn bislang in jedem nachfolgenden Quartal weiter gegenüber dem Vorjahresquartal an. Auf den Bilanzpressekonferenzen einiger Häuser wurde dies auch mit Zinssicherungen begründet. Offen bleibt hier allerdings, wie lange die Zinsen so noch stabilisiert werden können.

Das Provisionsergebnis hat sicherlich auch in erhweblichem Umfang von einer stark angestiegenen Handelsaktivität profitiert. Auch hier stellt sich die Frage, wie nachhaltig dieser Trump-Boom ist.

print

Tags:

ASCORE Auszeichnung

Es gibt viele gute Tarife – für die Auszeichnung „Tarif des Monats“ gehört mehr dazu. Lesen Sie hier, was die ausgezeichneten Tarife zu bieten haben.

Tarife des Monats im Überblick

ETF-News

ETF-News

Aktuelle News zu börsengehandelten Indexfonds.

zu den News

Themen-Leader Assekuranz

cpit

Guided Content

Guided Content ist ein crossmediales Konzept, welches dem Leser das Vergleichen von Finanzprodukten veranschaulicht und ein fundiertes Hintergrundwissen liefert.

Die Ausgaben im Überblick

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Mein Geld Imagefilm

Mein Geld Newsletter

Melden Sie sich für unseren 14-tägigen Newsletter an.

zur Newsletteranmeldung

Icon

Mein Geld Magazin

Die aktuelle Ausgabe
Mein Geld 03 | 2025

Die Zeitschrift Mein Geld - Anlegermagazin liefert in fünf Ausgaben im Jahr Hintergrundinformationen und Nachrichten aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Finanzen.

zur Ausgabe | alle Ausgaben

MeinGeld ONLINE

MeinGeld Magazin

MeinGeld TV

Mehr von MeinGeld