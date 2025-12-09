50+ Kryptowährungen bei BISON: 16 neue Coins ab sofort verfügbar

BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, bietet ihren Nutzern ab sofort sechzehn neue Kryptowährungen im vollständig regulierten Umfeld an. Damit können BISON-Kunden nun beliebte Coins wie Sui (SUI), Cronos (CRO), und Cosmos (ATOM) einfach und sicher handeln sowie verwahren.

„Mit der Erweiterung unseres Angebots gehen wir auf das gestiegene Interesse an Altcoins zur Portfolio-Diversifizierung ein“, kommentiert Dr. Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON. „Damit bieten wir unseren Kunden einen noch breiteren Zugang zum Kryptomarkt im regulierten und sicheren Umfeld der Gruppe Börse Stuttgart.“

Die neuen Coins auf einen Blick:

1inch Network (1INCH)

Ankr (ANKR)

ApeCoin (APE)

Bancor Network (BNT)

Civic (CVC)

Convex Finance (CVX)

Cosmos (ATOM)

Cronos (CRO)

Gnosis (GNO)

Immutable X (IMX)

Loopring (LRC)

Numeraire (NMR)

Storj (STORJ)

Sui (SUI)

SushiSwap (SUSHI)

WOO Network (WOO

Ohne Handelsgebühren und mit regulierter Verwahrung

Bei BISON fallen keine Handelsgebühren an, lediglich die marktübliche anteilige Handelsspanne (Spread). Die Verwahrung erfolgt über die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochtergesellschaft der Gruppe Börse Stuttgart, die als erster deutscher Kryptoverwahrer die EU-weite MiCAR-Lizenz erhalten hat.

