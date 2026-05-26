34 Jahre AfW – Startschuss für die Reloaded-Kampagne #DIE34ER

Am 18. Juni 2026 steht mehr an als ein klassisches Jubiläum. Der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. nutzt diesen Tag, um sein 34-jähriges Bestehen zu markieren – und zugleich den Auftakt für die nächste Entwicklungsphase der Branche zu setzen: die Reloaded-Kampagne #DIE34ER für die Finanzberatung.

Im Colosseum Berlin treffen sich an diesem Tag zentrale Akteure der Finanz- und Versicherungsbranche, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen – für die Zukunft der unabhängigen Beratung, für mehr öffentliche Wahrnehmung und für ein stärkeres gemeinsames Auftreten im Markt.

Warum dieser Termin wichtig ist

Die unabhängige Finanzberatung steht weiterhin vor spürbaren Herausforderungen – sei es in der politischen Einordnung, in der öffentlichen Wahrnehmung oder im direkten Wettbewerb mit gebundenen Vertriebsstrukturen. Der 18. Juni versteht sich daher als Impulsgeber: für Austausch, Einordnung und gemeinsame Perspektiven.

Das erwartet die Teilnehmer

– Fachliche Impulse und Diskussionen zur Zukunft der Branche

– Austausch mit Entscheidern, Branchenvertretern und Maklerkolleginnen und – kollegen

– Sichtbarkeit für die Akteure der unabhängigen Beratung

– Persönliches Networking in einem passenden Rahmen

Die Veranstaltung ist bewusst als Auftakt gestaltet. Die Inhalte und Ergebnisse fließen im Anschluss direkt in die Weiterentwicklung der Reloaded-Kampagne ein und begleiten die Branche darüber hinaus.

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Wer den nächsten Schritt in der Entwicklung der unabhängigen Finanzberatung mitgestalten möchte, sollte diesen Termin nicht verpassen.

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