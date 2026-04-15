🌐 𝗥𝗼𝘂𝗻𝗱𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲: 𝗗𝗶𝗲 𝗕𝗮𝗯𝘆𝗯𝗼𝗼𝗺𝗲𝗿-𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗲 𝗭𝘂𝗸𝘂𝗻𝗳𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗥𝘂𝗵𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝘀𝗽𝗹𝗮𝗻𝘂𝗻𝗴

Gestern begrüßte unsere Geschäftsführerin Isabelle Hägewald führende Branchenexperten der BarmeniaGothaer, KV.Haus, Banco Mediolanum, IDEAL Versicherung und Allianz Lebensversicherungs-AG zum intensiven Austausch über die strategische Neuausrichtung der Vorsorgeberatung.

Im Fokus standen die effiziente Gestaltung der Entnahmephase, der Umgang mit hohen Ablaufleistungen sowie die wachsende Bedeutung biometrischer Absicherungen wie Pflege und Langlebigkeit. Die Expertenrunde war sich einig: 𝗘𝗶𝗻𝗲 𝗴𝗮𝗻𝘇𝗵𝗲𝗶𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗕𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗻𝗴, 𝗱𝗶𝗲 𝗙𝗹𝗲𝘅𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁ä𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗹𝗲𝗯𝗲𝗻𝘀𝗹𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗔𝗯𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗲𝗶𝗻𝘁, 𝗶𝘀𝘁 𝗵𝗲𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗛𝗲𝗯𝗲𝗹 𝗳ü𝗿 𝗲𝗶𝗻𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗿𝗴𝗲𝗻𝗳𝗿𝗲𝗶𝗲𝗻 𝗥𝘂𝗵𝗲𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱. 𝗘𝗶𝗻 𝘀𝗽𝗮𝗻𝗻𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘀𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗶𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗸𝘁𝗱𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗸 𝗱𝗲𝗿 𝗻ä𝗰𝗵𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗝𝗮𝗵𝗿𝗲!

