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𝗥𝗼𝘂𝗻𝗱𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗶𝗺 𝗔𝗶𝗿𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸𝗳𝘂𝗿𝘁: 𝗗𝗶𝗲 𝗭𝘂𝗸𝘂𝗻𝗳𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗮𝗰𝗵𝘄𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻

𝗦𝗶𝗻𝗱 𝗦𝗮𝗰𝗵𝘄𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗶𝗻 𝗭𝗲𝗶𝘁𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗻𝘂𝗻𝗴𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗱𝗲𝗿 𝗭𝗶𝗻𝘀𝘄𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗻𝗼𝗰𝗵 𝗱𝗲𝗿 𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗲 𝗛𝗮𝗳𝗲𝗻?

Gestern begrüßte unsere Geschäftsführerin Isabelle Hägewald führende Branchenexperten, Verifort Capital, BVT Unternehmensgruppe, Dr. Peters Group, Solvium Capital Vertriebs GmbH, US Treuhand Verwaltungsgesellschaft, HEH Fonds zum intensiven Austausch über die strategische Neuausrichtung des Marktes.

Im Fokus standen die Dynamik am Immobilienmarkt, die wachsende Bedeutung von Infrastruktur-Investments sowie die Frage, wie sich spezialisiem Fokus standen die Dynamik am Immobilienmarkt, die wachsende Bedeutung von Infrastruktur-Investments sowie die Frage, wie sich spezialisierte Anbieter gegenüber globalen Investmentplattformen behaupten. Die Expertenrunde war sich einig: 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘇 𝘂𝗻𝗱 𝘁𝗶𝗲𝗳𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗸𝘁𝗸𝗲𝗻𝗻𝘁𝗻𝗶𝘀 𝘀𝗶𝗻𝗱 𝗵𝗲𝘂𝘁𝗲 𝘄𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗴𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗻𝗻 𝗷𝗲, 𝘂𝗺 𝗹𝗮𝗻𝗴𝗳𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗴𝗲𝘀 𝗩𝗲𝗿𝘁𝗿𝗮𝘂𝗲𝗻 𝗯𝗲𝗶 𝗔𝗻𝗹𝗲𝗴𝗲𝗿𝗻 𝘇𝘂 𝘀𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗻. 𝗘𝗶𝗻 𝘀𝗽𝗮𝗻𝗻𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗔𝘂𝘀𝗯𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗮𝘂𝗳 𝗱𝗶𝗲 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁𝗸𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗿 𝗻ä𝗰𝗵𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗸𝗮𝗱𝗲!

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