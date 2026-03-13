𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗕𝗶𝗹𝗱𝘂𝗻𝗴: 𝗗𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗹ü𝘀𝘀𝗲𝗹 𝘇𝘂 𝘄𝗶𝗿𝘁𝘀𝗰𝗵𝗮𝗳𝘁𝗹𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗙𝗿𝗲𝗶𝗵𝗲𝗶𝘁 𝘂𝗻𝗱 𝗦𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗵𝗲𝗶𝘁 💡

Unsere Geschäftsführerin Isabelle Hägewald diskutierte mit Dr. Fatima Sanfourche, PhD, 𝗦𝗶𝗯𝘆𝗹𝗹𝗲 𝗞𝗻𝗮𝗽𝗽, Sylvie Goulard, Barbara Gessler und Ruth von Oppen über „𝗘𝗺𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗧𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆“.
Dr. Fatima Sanfourche, Präsidentin von Feminin Pluriel Berlin, resümiert:
„𝘐𝘤𝘩 𝘮ö𝘤𝘩𝘵𝘦 𝘮𝘪𝘤𝘩 𝘯𝘰𝘤𝘩𝘮𝘢𝘭𝘴 𝘩𝘦𝘳𝘻𝘭𝘪𝘤𝘩 𝘣𝘦𝘪 𝘐𝘩𝘯𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘧ü𝘳 𝘥𝘪𝘦 𝘛𝘦𝘪𝘭𝘯𝘢𝘩𝘮𝘦 𝘢𝘮 𝘗𝘢𝘯𝘦𝘭 “𝘌𝘮𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘞𝘰𝘮𝘦𝘯 𝘛𝘩𝘳𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘌𝘥𝘶𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘥 𝘌𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤 𝘚𝘦𝘤𝘶𝘳𝘪𝘵𝘺” 𝘣𝘦𝘥𝘢𝘯𝘬𝘦𝘯. 𝘋𝘦𝘳 𝘈𝘶𝘴𝘵𝘢𝘶𝘴𝘤𝘩 𝘸𝘢𝘳 𝘢𝘶ß𝘦𝘳𝘰𝘳𝘥𝘦𝘯𝘵𝘭𝘪𝘤𝘩 𝘣𝘦𝘳𝘦𝘪𝘤𝘩𝘦𝘳𝘯𝘥 – 𝘷𝘰𝘳 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘮 𝘥𝘶𝘳𝘤𝘩 𝘐𝘩𝘳𝘦 𝘌𝘹𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪𝘴𝘦 𝘶𝘯𝘥 𝘥𝘪𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘦𝘯𝘦𝘯 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘱𝘦𝘬𝘵𝘪𝘷𝘦𝘯, 𝘥𝘪𝘦 𝘚𝘪𝘦 𝘦𝘪𝘯𝘨𝘦𝘣𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘩𝘢𝘣𝘦𝘯. 𝘌𝘴 𝘸𝘢𝘳 𝘮𝘪𝘳 𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘌𝘩𝘳𝘦, 𝘥𝘪𝘦𝘴𝘦 𝘋𝘪𝘴𝘬𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘻𝘶 𝘮𝘰𝘥𝘦𝘳𝘪𝘦𝘳𝘦𝘯. 𝘋𝘢𝘴 𝘍𝘦𝘦𝘥𝘣𝘢𝘤𝘬, 𝘥𝘢𝘴 𝘶𝘯𝘴 𝘦𝘳𝘳𝘦𝘪𝘤𝘩𝘵 𝘩𝘢𝘵, 𝘪𝘴𝘵 𝘥𝘶𝘳𝘤𝘩𝘸𝘦𝘨 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷.“
𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗕𝗶𝗹𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗰𝗵𝗹ü𝘀𝘀𝗲𝗹 𝘇𝘂𝗿 𝗙𝗿𝗲𝗶𝗵𝗲𝗶𝘁. 𝗪𝗶𝗿 𝗱𝗮𝗻𝗸𝗲𝗻 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗕𝗲𝘁𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴𝘁𝗲𝗻 𝗳ü𝗿 𝗱𝗶𝗲𝘀𝗲𝘀 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗸𝗲 𝗦𝗶𝗴𝗻𝗮𝗹! 🤝
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