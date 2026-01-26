Zolldrohungen und Winterkälte lassen ifo-Geschäftsklima erstarren

Die erneute Stagnation des ifo-Geschäftsklimas ist eine Enttäuschung – zumal andere Stimmungsindikatoren zuletzt bereits bessere Werte aufgewiesen haben.

Vereinzelt ist Aufbruchsstimmung erkennbar, dennoch lässt der Optimismus bei den Unternehmen auf sich warten. Das jüngste Durcheinander der US-Zolldrohungen bezüglich Grönlands hat den Unternehmen erneut verdeutlicht, wie fragil die weltpolitische Lage weiterhin ist. Darüber hinaus dürften auch die niedrigen Temperaturen die Wirtschaft einfrieren: Branchen wie das Bau- oder Logistikgewerbe kommen derzeit nicht in Fahrt.