Weltweite Krise? Das Trentino hält zusammen!

Wer hätte gedacht, dass das Jahr 2020 ein so herausforderndes werden würde? Und zwar nicht nur für einzelne Menschen, Länder oder Kontinente. Nein. Die ganze Welt war und ist noch immer im Corona-Krisenmodus. Nicht allzu oft kommt es in der Geschichte vor, dass die ganze Welt in einem Boot sitzt. Neben diversen Schwierigkeiten, mit denen alle zu kämpfen haben, bringt diese Krise auch eine Welle der Solidarität mit sich. Zwischen Menschen, aber ebenso zwischen Unternehmen. Trotz Konkurrenz halten sie zusammen und lassen sich nicht im Stich. Sie leihen sich Ersatzteile und stellen sogar ihre Produktion um, um Krankenhäuser und Pflegezentren zu unterstützen. Zwei namhafte Unternehmen aus dem Trentino, die sich während der Krise unter die Arme griffen, sind Dr. Schär und Menz&Gasser. Letzteres Unternehmen half dem führenden Hersteller glutenfreier Produkte zu Beginn der Krise mit Behelfsmasken aus. Im Gegenzug übernahm Dr. Schär eine Versicherungslösung für die MitarbeiterInnen des Marmeladenherstellers.

Geteiltes Leid ist halbes Leid

Es war eine kleine Tragödie: Zu Beginn der Krise konnte das Unternehmen Menz&Gasser nicht genug Masken für seine MitarbeiterInnen des Werks in Novaledo im Trentino zur Verfügung stellen. Doch schnelle Hilfe kam von einem „Nachbarn“ in Borgo Valsugana: Dr. Schär. Das Lebensmittel-Unternehmen, das für seine hochwertigen glutenfreien Produkte bekannt ist, hatte noch genügend Masken vorrätig, um Menz&Gasser mit der benötigten Menge zur ersten Bewältigung des Engpasses zu versorgen.

Von diesem Zeitpunkt an blieben die beiden Unternehmen in regem Austausch und teilten ihr Wissen über bestimmte Vorgehensweisen und Initiativen miteinander. Dazu gehörte beispielsweise eine Initiative von Menz&Gasser zur Versicherung seiner MitarbeiterInnen während der Krise, die daraufhin auch Dr. Schär für seine MitarbeiterInnen einführte. Mathias Gasser, Geschäftsführer bei Menz&Gasser, betont, welche wichtige Rolle Zusammenhalt und Solidarität spielen – gerade in der Krise:

„Wir sitzen alle im gleichen Boot, egal ob das Boot Italien oder Europa heißt. Jeder muss etwas dazu beitragen, damit das Boot sicher den Hafen erreicht.“

Das Trentino als idealer Standort und Supporter

Seit 80 Jahren produziert das Südtiroler Traditionsunternehmen Menz&Gasser Marmeladen in Einzel- und Großverpackungen für Hotels, Restaurants und Catering. Sie sind Marktführer in der Marmeladenproduktion in Italien und für Marmeladen in Portionspackungen in Europa. Vor knapp 50 Jahren verlagerte das Unternehmen seine Produktion von Lano (südlich von Meran) nach Trient, wodurch die damals verlassene Region Trentino zu neuem Leben erweckt wurde. Arbeitsplätze für junge FacharbeiterInnen wurden geschaffen und das Trentino hat sich bis heute zu der Vorzeige-Region entwickelt, wenn es um Innovation und Lebensqualität geht.

Die Zusammenarbeit von Dr. Schär und dem Trentino begann ein wenig später. Wir schrieben das Jahr 2014, als die ganze Region mit den Nachwirkungen der Finanzkrise kämpfte und das Trentino nach einem Unternehmen suchte, das die Produktionsstätte „Gourmet Italia“ in Borgo Valsugana übernehmen könnte. Gourmet Italia befand sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, 100 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel, das Know-how der Region und der Angestellten drohte ungenutzt zu bleiben.

Die Region Trentino konnte, in Zusammenarbeit mit der Agentur Trentino Sviluppo, den perfekten Nachfolger finden: Dr. Schär entstammte derselben Branche, konnte also von Erfahrung und Wissen der Menschen vor Ort profitieren – und teilte als Familienunternehmen aus der Nachbarregion Südtirol die Werte und Traditionen Norditaliens.

Die (Corona-)Krise als Katalysator neuer Möglichkeiten

Mit der Corona-Pandemie standen Dr. Schär wie das Trentino vor der nächsten großen Herausforderung. Besonders zu Beginn der Corona-Krise stieg die Nachfrage an glutenfreien Produkten massiv an, auf dem italienischen wie gesamteuropäischen Markt. Dank der Unterstützung des Trentino konnte Dr. Schär jedoch schnell und unkompliziert seine Lagerflächen ausweiten, um der boomenden Nachfrage gerecht zu werden.

Alberto Contessotto, Direktor der Dr. Schär Produktionsstätte in Borgo Valsugana, erklärt dazu:

„Wir konnten die hohe Nachfrage erfüllen, auch dank der neuen Produktionsstätte, mit einem Umsatz von 36 Millionen Euro – und dank der Unterstützung von Trentino Sviluppo, mit deren Hilfe wir eine neue Produktionslinie einführen konnten.“

Auch Menz&Gasser hielt während der Corona-Krise die Produktion seines Werkes in Novaledo im Trentino, für das in den letzten Jahren gemeinsam mit Trentino Sviluppo ein Investitionsplan in Höhe von 33 Millionen Euro aufgestellt wurde, aufrecht. Ganz einfach war es jedoch nicht: Denn: Essentielle Märkte des Unternehmens wie Restaurants und Catering fielen nun weg. Es war das große Engagment der MitarbeiterInnen und eine Verlagerung der Auslieferung hin zu Krankenhäusern und Behandlungszentren, die es Menz&Gasser ermöglichte, erfolgreich durch die Krise zu navigieren. Mit der Belieferung der Krankenhäuser und Behandlungszentren kann Menz&Gasser mit seinen Produkten außerdem einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leisten.

(Invest in Trentino)