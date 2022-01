„Warren Buffett: Das ultimative Mindset für Investoren“ von Robert G. Hagstrom

Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat der Buffett-Experte Robert G. Hagstrom mehrere Bücher über Warren Buffett geschrieben, darunter den Weltbestseller „Warren Buffett: Sein Weg. Seine Methode. Seine Strategie.“

In seinem neuen Buch „Warren Buffett: Das ultimative Mindset für Investoren“ konzentriert er sich auf die Denkweise der Börsen-Legende. Hagstrom erforscht die für Investoren erforderlichen Eigenschaften wie Selbstvertrauen, Rationalität, Pragmatismus und kontinuierliches Lernen.

Buffett-Experte

Doch auch ihn vermag das „Orakel von Omaha“ noch zu verblüffen und zu inspirieren. Eine eher beiläufige Bemerkung auf der Berkshire-Hathaway-Hauptversammlung öffnete Hagstrom die Augen.

Das Resultat ist sein neues Buch, ­in dem er Buffetts ganzheitliches Konzept von einem erfolgreichen Investor zeichnet und seine Anpassung an die gewandelte Investment-Landschaft – Stichwort Big Tech – analysiert. So treten bislang nicht beachtete Facetten zutage, die das Investment-Genie Buffett in einem neuen Licht erscheinen lassen.

„Warren Buffett: Das ultimative Mindset für Investoren“ (304 S., Hardcover, 24,90 Euro) erscheint am 20. Januar 2022 im Börsenbuch Verlag.