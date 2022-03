Verlässliche Stammdaten und effizientes Beteiligungsmanagement

Der Heidelberger IT-Spezialist zetVisions lädt am 27. April 2022 zur zetKon 2022 in die Eventlocation re:mynd, Frankfurt am Main. Auf zwei zeitlich parallel laufenden Konferenzen geben Experten der TEAG Thüringer Energie AG, SCHOTT AG, HeidelbergCement AG, msg systems AG, des BayWa Konzern und der zetVisions GmbH Einblicke in aktuelle Fragen des Stammdaten- und des Beteiligungsmanagements. Bei der Konferenz steht das intelligente Datenmanagement, das immer mehr an Bedeutung gewinnt, im Mittelpunkt.

Intelligentes Datenmanagement für Stammdaten

Um in Zukunft im Wettbewerb zu bestehen, ist es für Unternehmen wichtig, die Stärken von Mensch und Technik zu verbinden und dabei Künstliche Intelligenz für wirksame Arbeitserleichterungen nutzbar zu machen. Automatisierte Datenpflegeprozesse sind hier eine Stellschraube, die für eine erhöhte Datenqualität, weniger Fehlerquellen durch eine minimierte „Human Interference“ und schnellere Abläufe von der Anlage über Änderungen bis hin zur Freigabe von Daten sorgt. Die Wissens-Konferenz für Stammdatenmanagement zeigt, wie intelligentes Datenmanagement funktioniert und geht dabei den aktuellen Anforderungen für den Umgang mit konsistenten Stammdaten auf den Grund.

Intelligentes Datenmanagement für Beteiligungen

Parallel dazu beleuchtet die Wissens-Konferenz für Beteiligungsmanagement, warum in Zeiten immer komplexerer Unternehmensstrukturen eine clevere Datenpflege nicht nur wichtig, sondern die Grundlage für Arbeitserleichterungen und Rechtssicherheit ist. Intelligentes Beteiligungsmanagement, das eine konsistente, zentrale Datenbasis und unternehmensweite Transparenz zum Ziel hat, braucht eine softwarebasierte Prozessunterstützung – für höhere Datenaktualität, verbesserte Rechtssicherheit und effiziente Datenmanagement-Prozesse.

Zwei Impulsvorträge über Motivation und digitale Strategien

Eingeleitet wird die zetKon 2022 durch zwei Impulsvorträge. Zunächst spricht der Trainer, Visionär und Entertainer, Frank Astor, der in über 4.000 Bühnenauftritten bereits eine Million Zuschauer erreicht hat, über „Future now – Zukunft ist jetzt“. Ihm folgt Felix Plötz, Bestsellerautor, Keynote-Speaker und Experte für Digitalisierung, Motivation, Führung, Innovation und Startup-Spirit. Sein Thema: „Einfach mal machen! — Keine Angst vor Veränderung“.

Die Vorträge richten sich an Verantwortliche und Leiter aller Bereiche, aus mittleren und großen Unternehmen und Konzernen: vom Einkauf und der Produktion über die Logistik bis hin zum Vertrieb.

Weitere Informationen zur Agenda, Konditionen und Anmeldemöglichkeiten der zetKon 2022 sind verfügbar unter: https://www.zetvisions.de/de/events/zetkon-2022/zetkon-2022-stammdatenmanagement/ und https://www.zetvisions.de/de/events/zetkon-2022/zetkon-2022-beteiligungsmanagement/

(zetVisions)