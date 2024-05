Vail Resorts: Übernahme des Crans-Montana Mountain Resorts abgeschlossen

Die Übernahme ist die zweite strategische Investition von Vail Resorts in den Besitz und Betrieb von Skigebieten in Europa.

Das Crans-Montana Mountain Resort reicht von 1.500 bis 2.900 Meter Höhe., verfügt über 140 Pistenkilometer und ist regelmäßig Austragungsort des Ski-Weltcups. Das Resort liegt im Kanton Wallis in der Schweiz und ist von fünf Flughäfen sowie mit dem Zug erreichbar. Es ist rund zweieinhalb Stunden von Genf und weniger als vier Stunden von Mailand und Zürich entfernt. Zudem liegt das Crans-Montana Mountain Resort zweieinhalb Stunden von Vail Resorts‘ zweitem europäischen Skigebiet in Andermatt-Sedrun entfernt.

Vail Resorts hat 84 Prozent der Eigentumsanteile an Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona (CMA) SA, welche alle Lifte des Skigebiets und die dazugehörigen Bergbetriebe, einschliesslich vier Einzelhandels- und Mietstationen betreibt, übernommen. Zusätzlich erwarb das Unternehmen 100 Prozent der SportLife AG, welche die Skischulen im Resort führt (ursprünglich waren 80 Prozent angekündigt). Hinzu kommt auch die vollständige Übernahme von elf Restaurants, die sich auf und um den Berg herum befinden. Die Bewertung für die gesamten Betriebsaktivitäten des Resorts beträgt CHF 118,5 Millionen, inklusive rund CHF 7 Millionen bestehender Schulden.

Vorbehaltlich des Zeitplans für die Genehmigung und Realisierung von Zukunftsprojekten plant Vail Resorts etwa CHF 30 Millionen über die nächsten fünf Jahre zu investieren, um das Gästeerlebnis zu verbessern. Der Schwerpunkt dieser Investitionen liegt darauf, die Effizienz der Gastronomie zu maximieren und die Beschneiungsanlagen zu verbessern und erweitern.

„Wir freuen uns sehr, Crans-Montana Mountain Resort als unser zweites eigenes Skigebiet in der Schweiz zu übernehmen“, sagt Kirsten Lynch, CEO von Vail Resorts. „Crans-Montana ist eine ikonische Alpendestination, bekannt für seine spektakulären Panoramablicke, makellosen Pisten und dynamische Gemeinschaft. Wir sind entschlossen, in das Resort zu investieren, um sein Wachstum und die Vitalität der Region zu unterstützen. Wir freuen uns auch darauf, Crans-Montana Mountain Resort in den Epic Pass aufzunehmen sowie Ski- und Snowboardbegeisterte aus der ganzen Welt willkommen zu heißen“, so Lynch.

Vail Resorts ernennt neue Führungskräfte in Europa

Nachdem Mike Goar, derzeitiger Managing Director der Andermatt-Sedrun Sport AG, in den letzten 18 Monaten die erfolgreiche Übernahme und Integration des Skibetriebs in Andermatt-Sedrun beaufsichtigt hat, wurde er dazu ernannt, alle Aktivitäten von Vail Resorts in der Schweiz zu leiten – einschließlich Andermatt-Sedrun und Crans-Montana Mountain Resort. Als solcher wurde er mit sofortiger Wirkung zum Chief Operating Officer Schweiz von Vail Resorts innerhalb der Bergsparte des Unternehmens ernannt. Mike Goar verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Skibranche und hatte Führungspositionen in mehreren der bekanntesten Skigebiete in den Vereinigten Staaten inne, darunter das größte Skigebiet des Landes, Park City Mountain in Utah.

„Ich setze mich persönlich für operative Exzellenz und eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren engagierten Partnern ein, um den Erfolg von Andermatt-Sedrun und nun auch des beeindruckenden Crans-Montana Mountain Resort sicherzustellen“, sagt Mike Goar. „Diese Skigebiete bieten Skifahrerinnen und Skifahrern sowie Snowboarderinnen und Snowboardern ein einzigartiges Erlebnis in den Schweizer Alpen. Ich freue mich darauf, durch eine wertvolle Partnerschaft mit unseren Mitarbeitenden und den anderen Stakeholdern Crans-Montana noch besser kennenzulernen und zu seinem zukünftigen Wachstum und seiner Nachhaltigkeit beizutragen.“

Die täglichen Betriebsabläufe des Crans-Montana Mountain Resorts werden von Pete Petrovski geleitet, der zum Geschäftsführer des Resorts berufen wurde. Er berichtet direkt an Mike Goar und übernimmt die Position vor Beginn der Wintersaison 2024/25. Ursprünglich aus Skopje in Nordmazedonien stammend, verfügt Petrovski über mehr als 14 Jahre Erfahrung im Bergbetrieb und bei Vail Resorts. Derzeit ist er Direktor für Skiservices im Keystone Resort. Bertrand Cassignol bleibt dem Crans-Montana Mountain Resort als Head of Operations erhalten und stellt die Geschäftskontinuität sicher. Er berichtet direkt an Petrovski.

Um Mike Goars erweiterte Rolle zu unterstützen, wurde Ignaz Zopp zum Managing Director von Andermatt-Sedrun ernannt. Seit Vail Resorts Andermatt-Sedrun im Jahr 2022 übernommen hat, hat das Resort – einschließlich der im Kalenderjahr 2024 budgetierten Projekte – über 20 Millionen Schweizer Franken investiert – darunter Upgrades der Beschneiungsanlagen, drei Restaurantmodernisierungen und Liftplanungsprojekte.

Infos hier