Union Investment verlängert Mietvertrag mit Galeria Karstadt Kaufhof in Essen um zehn Jahre

Union Investment hat sich die Mieterträge des Haupthauses des Galeria Karstadt Kaufhof-Konzerns in Essen für weitere zehn Jahre gesichert. Das für die Stadt Essen bedeutende Haus stand lange auf der Schließungsliste des Kaufhauskonzerns. Auch für den UniImmo: Europa ist dies eine gute Nachricht: Die rund 20.000 m² große Karstadt-Filiale, die am historischen Standort des Karstadt-Stammhauses 2008/2009 eröffnet wurde, ist seit mehr als zehn Jahren Ankermieter des Shoppingcenters Limbecker Platz. An dem Center hält der UniImmo: Europa seit 2006 die Mehrheitsanteile, die sich seit 2011 mit dem Erwerb des 25-Prozent-Anteils von Karstadt auf 85 Prozent belaufen. Die weiteren 15 Prozent der Anteile gehören unter anderem der Familie Otto. Gemanagt wird das Center von der ECE gemeinsam mit Union Investment.

Zusätzlich zum Mietvertrag mit Galeria Karstadt Kaufhof konnte Union Investment in den letzten zwölf Monaten im Shoppingcenter Limbecker Platz Verträge mit u.a. Rewe, Saturn, Douglas, dm, Rossmann, C&A und McDonald‘s über mehr als 20.000 m² Mietfläche und Laufzeiten von fünf oder mehr Jahren abschließen. Damit sind – zuzüglich des Karstadt Deals – bereits über 50 Prozent der Flächen im EKZ Limbecker Platz bis mindestens 2025 vermietet.

(Union Investment Real Estate GmbH)