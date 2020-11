Union Bancaire Privée (UBP) eröffnet Niederlassung in Frankfurt

Union Bancaire Privée (UBP) baut ihr Asset Management-Geschäft in Deutschland über die Eröffnung einer Niederlassung ihrer luxemburgischen Tochter UBP Asset Management (Europe) S.A. in Frankfurt am Main aus.

Nachdem die UBP den deutschen Markt viele Jahre lang von Zürich aus bedient hat, wird die Expansion des Geschäfts über Ansprechpartner vor Ort vorangetrieben, um die Betreuung der deutschen institutionellen Kunden zu stärken.

Deutschland wichtigster Wachstumsmarkt für Asset Management

Geleitet wird die Niederlassung von Peter Richters, Leiter Institutionelle Kunden Deutschland, der das Geschäft zuvor von Zürich aus verwaltete. „Die Eröffnung einer lokalen Niederlassung war der logische nächste Schritt, nachdem wir in den vergangenen Jahren erfolgreich den Grundstein für ein solides Geschäft in Deutschland gelegt haben.

Institutionelle Investoren suchen in Zeiten niedriger oder negativer Zinsen und der Ungewissheit wegen der Corona-Krise intelligente, risikobewusste Nischenlösungen – und genau das ist unser Metier“, sagt Richters.

Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management der UBP, hebt die Bedeutung des neuen deutschen Standorts hervor: „Deutschland ist einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für das Asset Management.

Mit einem Standort in Frankfurt sind wir jetzt noch besser positioniert, um den hohen Qualitäts- und Serviceanspruch für unsere bestehenden und zukünftigen Kunden vor Ort zu erfüllen.“

Familiengeführte Privatbank in der Schweiz

Die 1969 gegründete und seitdem familiengeführte UBP ist eine der führenden, auf die Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden spezialisierte Privatbank in der Schweiz. Sie legt den Fokus auf strategische Anlagethemen, in denen sie ihre Innovationskraft einbringen kann, um leistungsstarke Produkte in verschiedensten Anlageklassen wie Wandelanleihen, alternative UCITS-Fonds, Schwellenmarkt- und hochverzinslichen Anleihen zu erbringen.

Auch das Private Markets-Segment wächst seit Jahren und wird sowohl intern als auch über Partnerschaften mit anderen führenden Asset Managern bedient. Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Investieren haben für die UBP einen hohen Stellenwert.

Die Bank hat seit Jahren die Kriterien zu Umweltschutz, sozialen Anliegen und Unternehmensführung in ihre Anlageprozesse integriert und dezidierte ESG- und Impact-Strategien entwickelt.

(Union Bancaire Privée)