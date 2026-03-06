Turkish Airlines schließt das Jahr 2025 mit 2,2 Milliarden US-Dollar operativem Gewinn ab

Mit Rekordwerten bei Passagier- und Frachtzahlen erzielte die Airline ein herausragendes Ergebnis, das die nachhaltige Stärke des Geschäftsmodells und die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstreicht.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

Im vierten Quartal 2025 stieg der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 6,3 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz für das ganze Jahr überstieg 24 Milliarden US-Dollar.

Der operative Gewinn des vierten Quartals erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 23 % auf 534 Millionen US-Dollar, womit der operative Gewinn für das Gesamtjahr 2025 2,2 Milliarden US-Dollar beträgt.

Die EBITDAR-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Leasingkosten) übertraf 2025 mit 23,7 % den Mittelwert des Langfristziels.

Das Konzernvermögen belief sich auf 46,6 Milliarden US-Dollar, während die Mitarbeiterzahl einschließlich der Tochtergesellschaften auf über 101.000 anstieg.

Im Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens erreichten die Investitionen im Laufe des Jahres einen Wert von 6 Milliarden US-Dollar. Damit beläuft sich der Gesamtwert der Investitionen in den vergangenen fünf Jahren auf rund 20 Milliarden US-Dollar.

Trotz geopolitischer Entwicklungen stützt die starke Leistung im Januar und Februar die Erwartung, dass die EBITDAR-Marge für 2026 im Rahmen des langfristigen Unternehmensziels in einer Spanne von 22–24 % liegen wird.

Als führende Netzwerk-Fluggesellschaft mit den meisten Flügen in Europa, setzte Turkish Airlines ihren stetigen Wachstumskurs im gesamten Jahr 2025 fort. Dies gelang trotz der Herausforderungen durch Handelskriege sowie Engpässen bei Flugzeugauslieferungen und Triebwerksversorgung in der Luftfahrtindustrie. Trotz Produktionsengpässen erweiterte das Unternehmen seine Flotte bis Ende 2025 um 5 % auf 516 Flugzeuge und erreichte mit der Überschreitung der 500er-Marke einen neuen Meilenstein. Mit 92,6 Millionen Passagieren und 2,2 Millionen Tonnen Fracht erzielte Turkish Airlines die höchsten operativen Ergebnisse in ihrer Geschichte.

Der Anstieg des Gesamtumsatzes auf 24,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 (ein Plus von 6,3 % gegenüber dem Vorjahr) wurde maßgeblich vom starken Passagiergeschäft getragen. Hier stiegen die Erlöse um 7,4 %, angetrieben durch eine hohe Nachfrage im internationalen Verkehr und in den Premium-Segmenten. Im Frachtgeschäft konnte ein Rückgang der Stückkosten, der auf die Verlangsamung des Welthandels zurückzuführen ist, durch einen beachtlichen Anstieg des Frachtvolumens um 16,6 % mehr als kompensiert werden. Dies führte zu einem Frachtumsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar. Trotz des anhaltenden Kostendrucks durch Inflation und der Herausforderungen bei den Triebwerken, belief sich der operative Gewinn für 2025 auf 2,2 Milliarden US-Dollar.

Prof. Ahmet Bolat, Vorstandsvorsitzender von Turkish Airlines, kommentierte die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025: „Trotz eines außergewöhnlich herausfordernden und unvorhersehbaren Marktumfelds hat der finanzielle Erfolg im Jahr 2025 erneut unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, uns dank unserer diversifizierten Einnahmestruktur schnell an veränderte wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen anzupassen. Im Einklang mit unseren langfristigen Zielen der Wertschöpfung waren die von uns 2025 umgesetzten Investitionen und geschlossenen kommerziellen Partnerschaften Meilensteine, die unsere globale Reichweite weiter vergrößert und den Fortschritt unseres Unternehmens auf dem Weg zur Vision für unser hundertjähriges Bestehen vorangetrieben haben.“

Das EBITDAR, das die operative Cash-Generierungskapazität des Unternehmens widerspiegelt, lag 2025 bei 5,7 Milliarden US-Dollar. Die EBITDAR-Marge übertraf mit 23,7 % den zu Jahresbeginn gesetzten Ziel-Mittelwert. Da sich die starke Leistung von Ende 2025 auch in den ersten Monaten des Jahres 2026 fortsetzt, wird die EBITDAR-Marge für 2026 im Einklang mit dem Langfristziel des Unternehmens in einer Spanne von 22–24 % prognostiziert.

Mit den erfolgreichen Ergebnissen des Jahres 2025 behauptet Turkish Airlines weiterhin ihre führende Position in der Branche – mit einem weitreichenden Flugnetz, einer modernen Flotte, erstklassigem Service und einer starken finanziellen Leistung. In den kommenden Jahren wird der Beitrag von Turkish Airlines zum nachhaltigen Wachstum der Luftfahrtbranche im Einklang mit ihrer Strategie zum hundertjährigen Bestehen und den Entwicklungszielen von Türkiye weiter zunehmen.

