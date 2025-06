Turkish Airlines baut globales Streckennetz aus

Auf der IATA-Jahreshauptversammlung in Neu-Delhi hat Turkish Airlines gleich drei neue Partnerschaften vorgestellt, die wichtige strategische Erweiterungen des Streckennetzes betreffen.

Dank einer erweiterten Zusammenarbeit mit TAP Portugal profitieren Reisende von mehr Reisezielen in Brasilien, Marokko, Katar und Mauritius sowie verbesserten Verbindungen zu den türkischen Sommerdestinationen Dalaman und Bodrum. Turkish Airlines und Icelandair bieten neue Direktflüge zwischen Reykjavik und Istanbul ab September 2025 sowie verbesserte Verbindungen von Island nach Asien, Afrika und in den Nahen Osten. Und ein Joint Business Agreement mit THAI sorgt für mehr Verbindungen zwischen Türkiye und Thailand sowie verbesserte Anbindungen an weitere Ziele in Asien.

