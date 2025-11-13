Kategorie wählen

TUI übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025

TUI erzielt für das Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges bereinigtes EBIT von 1.459 Millionen Euro zu konstanten Wechselkursen

Das entspricht einem Anstieg von 12,6 Prozent. Dies übertrifft die im August 2025 angehobene Prognose (+9 bis 11 Prozent zu konstanten Wechselkursen). Zu tatsächlichen Kursen beläuft sich das bereinigte EBIT auf 1.413 Millionen Euro (Vorjahr: 1.296 Millionen Euro). Der vorläufige Konzernumsatz ist um 4,4 Prozent auf 24.185 Millionen Euro zu konstanten Wechselkursen gestiegen (Vorjahr: 23.167 Millionen Euro). Zu tatsächlichen Kursen beträgt der vorläufige Umsatz 24.179 Millionen Euro.

TUI Group CEO Sebastian Ebel: “Das profitable Wachstum der TUI geht weiter. Wir haben die Prognose für das Gesamtjahr 2025 übertroffen. Getragen wird dieser Erfolg vor allem durch unser integriertes Geschäftsmodell und die Rekordergebnisse in den Bereichen Hotels & Resorts und Kreuzfahrten. In einem weiterhin herausfordernden europäischen Marktumfeld wachsen wir mit unseren eigenen, differenzierten Produkten weiter. Unsere strategische Ausrichtung zahlt sich aus. Wir expandieren unsere Marke global und wachsen in Zukunft auch unabhängig von Europa. Dafür beschleunigen wir die Transformation des Bereichs Märkte + Airline (Reiseveranstalter, Vertrieb und TUI Airline) und bieten unseren bestehenden, aber auch neuen Kunden weltweit zunehmend mehr Produkte in mehr Destinationen an.”

Die endgültigen Jahreszahlen sowie eine neue Shareholder Return Strategie legt der Konzern am 10. Dezember 2025 vor.

Infos hier

