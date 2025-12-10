TUI mit starkem Ergebnis für das Gesamtjahr 2025

Das entspricht einem Anstieg von 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies übertrifft die im August 2025 bereits angehobene Prognose (+9 bis 11 Prozent). Der Konzernumsatz ist um 4,4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 23,2 Milliarden Euro).

Sebastian Ebel, Vorstandsvorsitzender der TUI Group: „2025 war ein erfolgreiches Jahr für TUI. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld haben wir das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erreicht und die EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2025 übertroffen. Das TUI Ökosystem mit starken eigenen Marken wie RIU, Robinson, TUI Blue oder TUI Cruises und ein wachsender globaler Vertrieb über unsere bekannten Reiseveranstalter sind unsere Stärke.

Wir haben vom Rekordergebnis im Bereich Urlaubserlebnisse mit unseren TUI-Hotelmarken, den TUI Kreuzfahrt-Gesellschaften und unserem Erlebnis-Anbieter TUI Musement profitiert. Der Bereich Märkte + Airline war geprägt durch Investitionen in den globalen Ausbau des kuratierten Marktplatzes und der damit verbundenen Transformation. Damit wurden die Grundlagen für zukünftiges Menge- und Ergebniswachstum auch in diesem Segment gelegt.

Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit eigenen, differenzierten Produkten global wachsen und damit unabhängig vom herausfordernden europäischen Marktumfeld werden. Alle Segmente werden in Zukunft noch profitabler und effizienter. Buchung, Flug, Transfer, Hotel, Kreuzfahrt, Ausflüge: Nur TUI bietet ein Reiseerlebnis aus einer Hand – das unterstreicht unsere einzigartige Position im weltweiten Tourismusmarkt.

Künstliche Intelligenz ist für die TUI eine große Chance. Wir machen unsere Inhalte KI-sichtbar und KI-buchbar – beispielsweise über Partnerschaften wie mit Mindtrip. Kunden wie Reisebüros können mithilfe von KI schon heute komplexe Rundreisen planen und über einen TUI-Button direkt in eine Buchung übertragen. Gleichzeitig setzen wir auf den stationären Reisevertrieb. In Reisebüros buchen Kunden oft sehr hochwertige Reisen, und das sehr frühzeitig. Qualifizierte Beratung und die Erfahrung der Reise-Experten haben einen Wert für den Gast und für uns. Wir bieten ein Reiseerlebnis, das nur von TUI kommen kann.“

Mathias Kiep, Finanzvorstand der TUI Group: „Wir haben auch im Geschäftsjahr 2025 wichtige finanzielle Meilensteine erreicht: die Nettoverschuldung haben wir auf 1,3 Milliarden Euro reduziert, unseren Nettoverschuldungsgrad haben wir im Geschäftsjahr 2025 von 0,8x auf 0,6x weiter verbessert und die großen Ratingagenturen haben unsere Kreditwürdigkeit heraufgestuft. Diese solide finanzielle Basis ermöglicht die nächste Phase unserer Kapitalallokation. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine neue, attraktive und nachhaltige Dividendenpolitik.“

Übersicht der Segmente: Ergebnisse Gesamtjahr 2025

Auch im Geschäftsjahr 2025 (1. Oktober 2024 bis 30. September 2025) stand bei Verbrauchern der Urlaub an erster Stelle. Insgesamt verreisten 34,7 Millionen Gäste mit TUI. Das bereinigte Konzern EBIT kletterte im Gesamtjahr 2025 auf einen Rekordwert von 1,46 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,29 Milliarden Euro). Das ist das beste Ergebnis der Konzerngeschichte. Der Umsatz kletterte um 4,4 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 23,2 Milliarden Euro).

Im Bereich Urlaubserlebnisse mit Hotels & Resorts, Kreuzfahrten und TUI Musement stieg das bereinigte EBIT auf 1,31 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,09 Milliarden Euro). Der Bereich Hotels & Resorts setzte die starke Entwicklung des Vorjahres dank anhaltender Wachstumsdynamik bei höheren Raten und Auslastungen fort und erzielte ein Rekord-EBIT von 759 Millionen Euro. Das ist ein Anstieg von 90 Millionen Euro.

Im Geschäftsjahr 2025 lieferten die TUI Kreuzfahrtgesellschaften (Hapag-Lloyd Cruises, TUI Cruises, Marella) ein Rekordergebnis. Das bereinigte EBIT stieg um 108 Millionen Euro auf 482 Millionen Euro. Der Kreuzfahrt-Markt bietet weiter sehr attraktive Perspektiven für ein nachhaltiges, profitables Wachstum: Konstant hohe Auslastung, mehr Passagiertage, höhere Tagesraten. Das Wachstum dieses Bereichs wird durch Investitionen in Neubauten für TUI Cruises, das starke Marktumfeld und die Wachstumsprognosen, insbesondere in Europa vorangetrieben. Mit der Inbetriebnahme der Mein Schiff Relax im März stieg die Flottengröße auf insgesamt 18 Schiffe. Die Auslastung lag im Durchschnitt bei 99 Prozent (Vorjahr: 99 Prozent), die verfügbaren Passagiertage erhöhten sich insgesamt um 18 Prozent auf 11,4 Millionen (Vorjahr 9,7 Millionen) und die Tagesrate stieg um 2 Prozent auf 235 Euro.

TUI Musement deckt ein breites Spektrum an touristischen Angeboten ab – von Ausflügen, Aktivitäten und Tickets über Transfers bis hin zu mehrtägigen Touren in gefragten Städten und beliebten Badeorten. Im Berichtszeitraum hat der Bereich sein bereinigtes EBIT auf 71 Millionen Euro (Vorjahr: 49 Millionen Euro) gesteigert. Dabei wurden 10,6 Millionen Ausflüge, Touren und Aktivitäten verkauft (Vorjahr: 10 Millionen). Die Zahl der Transfers stieg um 1 Prozent auf 30,9 Millionen.

Das Segment Märkte + Airline umfasst die TUI-Reiseveranstalter in den Regionen Nord (UK, Irland, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark), Zentral (Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen) und West (Niederlande, Belgien und Frankreich) und TUI Airline mit Flotten in Deutschland, UK, den Niederlanden, Belgien und Schweden.

Der Bereich konnte im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum verzeichnen. Getrieben wurde dies durch höhere Preise bei einem dem Vorjahr entsprechenden Buchungsvolumen. Aufgrund des kompetitiven Marktumfelds und Investitionen in Transformation und Wachstum lag das bereinigte EBIT des Segments bei 217 Millionen Euro (Vorjahr: 304 Millionen Euro).

Märkte + Airline befindet sich in der Transformation und investiert in den Ausbau des globalen, kuratierten Markplatzes – mehr Produkte mit mehr Flexibilität und Kombinationsmöglichkeiten – in globale IT-Systeme und den Ausbau neuer Vertriebswege. Dies sind die Grundlagen für zukünftiges Wachstum. Gleichzeitig stellt sich TUI auf ein geändertes Kundenverhalten ein. Wir setzen verstärkt auf dynamisch paketierte Produkte. Die Kunden haben dadurch gleichzeitig mehr Auswahl und den hohen Schutz einer Pauschalreise. Dynamisch erstellte Reisepakete sind erfolgreich: 3,3 Millionen Gäste haben im vergangenen Jahr ein dynamisches Paket genutzt (+11 Prozent). Sie stellen nun einen bedeutenden Anteil des gesamten TUI Produktportfolios dar. Die Auslastung des Bereichs Märkte + Airline für das Gesamtjahr lag wie im Vorjahr weiterhin auf hohem Niveau bei 91 Prozent.

In der Region Nord mit TUI UK&I lag das bereinigte EBIT im Berichtszeitraum bei 140 Millionen Euro (Vorjahr: 165 Millionen Euro). Die Region Zentral erzielte ein bereinigtes EBIT von 98 Millionen Euro (Vorjahr: 128 Millionen Euro). Das bereinigte EBIT in der Region West lag bei -21 Millionen Euro (Vorjahr: 10 Millionen Euro).

Gute Buchungslage für aktuellen Winter und positiver Start in den Sommer 2026

Im Segment Urlaubserlebnisse setzt sich der positive Buchungstrend im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 fort und profitiert von der starken Nachfrage nach unseren eigenen und differenzierten Produkten. Im Bereich Märkte + Airline demonstriert der Konzern seine Resilienz in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld und verzeichnet für den Winter 2025/26 einen Anstieg beim gebuchten Umsatz von +1 Prozent. Die ersten Indikationen für den Sommer 2026 sind positiv.

Im gesamten Reisevertrieb ist die Pauschalreise weiterhin der Goldstandard, bietet höchste Absicherung und Service. Der Ausbau des dynamischen Angebots bietet mehr Auswahl und Flexibilität mit dem Service und der Sicherheit der Pauschalreise, eröffnet TUI dabei gleichzeitig neue Kundengruppen und Marktchancen. Kundenzufriedenheit und Qualität stehen dabei an erster Stelle.

Ausblick für das Gesamtjahr 20261

TUI setzt weiterhin auf operative Exzellenz und profitables Wachstum. Der Ausblick spiegelt das anhaltende nachhaltige Wachstum im Bereich Urlaubserlebnisse und die Transformation des Geschäftsbereichs Märkte + Airline wider.

Auch das Hotelportfolio wächst. Mit 463 Hotels weltweit ist TUI international ein führender Konzern in der Ferien-Hotellerie. Weitere 70 Hotels sind bereits unterschrieben und eingeplant. Mit der Mein Schiff Flow wird im Sommer 2026 das nächste TUI Cruises Kreuzfahrtschiff in den Dienst gestellt.

Auf dieser Grundlage erwartet der Konzern für das Geschäftsjahr 2026:

einen Umsatzanstieg von 2-4 Prozent gegenüber dem Vorjahr

einen Anstieg des bereinigten EBITs um 7-10 Prozent gegenüber dem Vorjahr, insbesondere aufgrund der Erwartungen für den Sommer 2026

Mittelfristig erwartet TUI:

ein durchschnittliches Wachstum des bereinigten EBITs von ca. 7-10 Prozent CAGR,

einen Nettoverschuldungsgrad von unter 0,5x

ab Geschäftsjahr 2026 eine Dividendenausschüttung von 10-20 Prozent des bereinigten Ergebnisses je Aktie

Infos hier

