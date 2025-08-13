TUI Group erzielt bislang bestes Q3 Ergebnis

TUI Group Vorstandsvorsitzender Sebastian Ebel: „Das dritte Geschäftsquartal und die ersten neun Monate des Gesamtjahres 2025 waren stark. Unsere Strategie zahlt sich aus. Wir profitieren von unserem integrierten und diversifizierten Geschäftsmodell und wir schaffen es, die Saisonalität des Konzerns zu reduzieren. All das in einem weiterhin herausfordernden Umfeld mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Europa, europaweiten Hitzewellen im Sommer und dem Konflikt im Nahen und Mittleren Osten. Wir beschleunigen die Transformation des Bereichs Märkte + Airline (Reiseveranstalter, Vertrieb und TUI Airline), indem wir standardisierte, globale Plattformen implementieren, die proftibales Wachstum generieren und unsere Kostenbasis reduzieren. Das führt dazu, dass wir unseren heutigen, aber auch neuen Kunden zunehmend mehr Produkte in mehr Destinationen anbieten können – weltweit. Gleichzeitig wächst die Zahl unserer Quellmärkte. Individualität, Flexibilität und die bewährte Sicherheit des Goldstandards Pauschalreise stehen dabei im Vordergrund. Wir setzen weiterhin auf die bewährte Vertriebsstärke unserer eigenen und Partner Reisebüros. Dazu bauen wir unser App Angebot weiter aus. Im Mai haben wir die Plattform TUI Tours auf dem deutschen Markt eingeführt. Die Plattform ermöglicht es Kunden, mehrtägige Reisen nahtlos in Echtzeit zu personalisieren und alle unsere Reisekomponenten zu kombinieren. Der FIT-Markt (Flexible Independent Travel) ist einer der am schnellsten wachsenden Segmente der Reisebranche. Dieser hat in unseren Kernmärkten eine Größe von rund 20 Milliarden Euro, ein wesentlicher Anteil davon in Deutschland. Zukünftig wird TUI Tours in weiteren Märkten verfügbar sein. Der Fokus im Bereich Urlaubserlebnisse liegt auf unserer Asset-Right-Strategie, mit der wir unser hoch profitables Hotelportfolio weiter ausbauen, vor allem in Afrika, aber auch in Asien. Die Strategie ist, der TUI Stärke folgend, Destinationscluster aufzubauen. Im Bereich Kreuzfahrten erwartet TUI Cruises im nächsten Jahr einen weiteren Neubau der Relax-Klasse.“

Mathias Kiep, TUI Group CFO: „Auch in diesem Geschäftsquartal konnten wir die Nettoverschuldung des Konzerns weiter senken. Nach der Wiedererlangung von BB-Ratings haben wir im Juli 2025 erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro platziert. Der Transaktionserlös wird zur vorzeitigen Rückzahlung von Flugzeugleasingverträgen und zur Übernahme der entsprechenden Vermögenswerte verwendet. Dies verbessert unsere operative Effizienz, die Finanzierungsbedingungen und den Cash Flow des Konzerns. Eine erfreuliche Entwicklung.“

Entwicklung des 3. Geschäftsquartals 2025

Mit 321 Millionen Euro stieg das bereinigte EBIT der TUI Group im 3. Geschäftsquartal signifikant (Vorjahr: 232 Millionen Euro). Getrieben wurde das bislang beste Q3-Ergebnis1 vom Rekordergebnis im Bereich Urlaubserlebnisse und der Verschiebung des Ostergeschäfts gegenüber dem Vorjahr vom zweiten in das dritte Geschäftsquartal im Bereich Märkte + Airline, also den Reiseveranstaltern des TUI Konzerns.

Im Segment Urlaubserlebnisse (Hotels & Resorts, Kreuzfahrten und TUI Musement) erzielte der Bereich Hotels & Resorts mit 131 Millionen Euro, trotz der Belastung eines Bewertungseffekts in Höhe von ca. 15 Millionen Euro, ein bereinigtes EBIT auf dem Rekordniveau des Vorjahres. Die Zahl der verfügbaren Bettennächte belief sich auf insgesamt 11,2 Millionen und lag damit auf dem Niveau des Vorjahres, während die Auslastung um +2 Prozentpunkte auf 82 Prozent stieg. Die durchschnittliche Tagesrate lag im Berichtszeitraum bei 88 Euro. Ein Anstieg um 3 Prozent.

Der Bereich Kreuzfahrten setzte die starke operative Entwicklung fort und konnte im 3. Geschäftsquartal 2025 ein Rekordergebnis verzeichnen. Das bereinigte EBIT stieg auf 143 Millionen Euro (Vorjahr: 91 Millionen Euro). Die starke Nachfrage nach TUIs differenziertem Kreuzfahrtangebot sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien trug zu einem Anstieg der Preise und einer hohen Gesamtauslastung bei. Die verfügbaren Passagiertage der TUI-Flotte stieg um 33 Prozent auf 3,1 Millionen. Dieser deutliche Anstieg wurde durch die zwei neuen TUI Cruises Schiffe, die „Mein Schiff 7“ und die „Mein Schiff Relax“ getrieben. Zudem konnten die Suez Kanal-bedingten Beeinträchtigungen des Vorjahres vermieden werden. Im Berichtszeitraum waren alle 18 Schiffe voll ausgelastet.

Auch TUI Musement konnte, unterstützt durch das Wachstum sowohl im Geschäft mit Erlebnissen als auch bei den Transfers für Veranstaltergäste in den Destinationen, sein Ergebnis vom Vorjahr steigern. Im Berichtszeitraum wurden 3 Millionen Erlebnisse verkauft. Das ist ein Anstieg um 8 Prozent. Die selbst produzierten Erlebnisse – darunter TUI Collection Exkursionen und die National Geographic Tagestouren – sind ein klares Alleinstellungsmerkmal. Auch hier konnte das Ergebnis um 6 Prozent auf 1,7 Millionen verkaufte Erlebnisse verbessert werde. Die Zahl der Transfers erhöhte sich um 1 Prozent auf 8,8 Millionen. Das bereinigte EBIT des Bereichs betrug somit 21 Millionen Euro (Vorjahr: 19 Millionen Euro).

Der Bereich Märkte + Airline (Reiseveranstalter, Vertrieb und TUI Airline) profitierte, wie erwartet, von der Verschiebung des Ostergeschäfts in das 3. Geschäftsquartal und einer höheren Nachfrage. Das bereinigte EBIT betrug 50 Millionen Euro (Vorjahr: 17 Millionen Euro). Insgesamt verreisten im Berichtszeitraum (April-Juni) 5,9 Millionen Kunden mit der TUI (Vorjahr: 5,8 Millionen). Dazu gehörte ein starker Anstieg um 14 Prozent auf 1 Million bei den dynamisch zusammengestellten Produkten, die den Kunden mehr Auswahl und Flexibilität bieten. Die durchschnittliche Flugauslastung blieb im dritten Quartal in allen Märkten mit insgesamt 94 Prozent auf dem hohen Niveau des Vorjahres.

Die Transformation des Bereichs Märkte + Airline wurde weiter beschleunigt, der Ausbau der standardisierten und globalen Plattformen wird weiter vorangetrieben, um Wachstum zu generieren und die Kostenbasis zu senken. TUI setzt auf den Ausbau der eigenen App, die den stationären Vertrieb komplementiert, und größere Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten sowie personalisiertes Marketing ermöglicht. Das Ergebnis der verschiedenen Regionen spiegelt das reine Reiseveranstalter- und Fluggeschäft wider. Die Erträge aus den Hotels sind bei den Reiseveranstaltern nicht ausgewiesen. Diese befinden sich im Ergebnis von Hotels & Resorts.

In der Region Zentral mit den Veranstaltern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen lag das bereinigte Ergebnis bei 25 Millionen Euro (Vorjahr: 21 Millionen Euro). In der Region Nord mit UK, Irland und den nordischen Ländern lag das bereinigte Ergebnis bei 45 Millionen Euro (Vorjahr: 14 Millionen Euro). Das bereinigte EBIT der Region West mit den Niederlanden, Belgien und Frankreich lag bei -21 Millionen Euro (Vorjahr: -19 Millionen Euro).

Weiteres Wachstum in Q4 (Juli-September) im Segment Urlaubserlebnisse durch starke Buchungsentwicklung erwartet. Sommergeschäft bei Märkte + Airline durch höhere Durchschnittspreise in einem wettbewerbsintensiven Markt mit anhaltendem Trend zu kurzfristigen Buchungen gekennzeichnet, Start in den Winter 2025/26 insgesamt positiv – Konzern bestätigt

Ausblick und Wachstum für das Gesamtjahr 2025



Der Bereich Urlaubserlebnisse profitiert von TUIs vertikaler Integration, starker Nachfrage und höheren Durchschnittsraten für die differenzierten Produkte des Konzerns. Im Bereich Hotels & Resorts liegt die Auslastung bei +3 Prozentpunkten und einem Durchschnittspreis von +6 Prozent. Die Zahl der verfügbaren Passagiertage bei den Kreuzfahrten liegt bei +14 Prozent. Die globale Auslastung klettert trotz der gestiegenen Kapazität um +1 Prozentpunkt nach oben. Die Tagesrate liegt bei +1 Prozent. TUI Musement profitiert von einer starken Nachfrage nach eigenen, differenzierten Produkten und erwartet einen Buchungsanstieg im hohen einstelligen Prozent Bereich. Die Anzahl der Transfers ist im vierten Quartal im Einklang mit unseren Annahmen für Märkte + Airline.

Das Sommergeschäft im Bereich Märkte + Airline ist in einem wettbewerbsintensiven Umfeld mit einem anhaltenden Trend zu späteren Buchungen gekennzeichnet und wurde vom heißen Wetter im Juni und Juli in unseren Quellmärkten sowie dem Konflikt im Nahen und Mittleren Osten beeinträchtigt. Die Buchungseingänge für das vierte Geschäftsquartal liegen mit -2 Prozent knapp unter dem Vorjahr, während der Durchschnittspreis um 3 Prozent gestiegen ist. Der Buchungsstart in den Winter 2025/26 verlief insgesamt positiv.

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 – Anhebung der EBIT-Prognose auf einen Korridor von 9-11 Prozent Wachstum (vorher: 5-10 Prozent)

TUIs Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 basiert auf dem anhaltenden nachhaltigen Wachstum im Bereich Urlaubserlebnisse sowie der Transformation des Bereichs Märkte + Airline. Unterstützt wird dies durch die starke Entwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 sowie die positiven Indikatoren für den Monat Juli. Vor diesem Hintergrund hebt der Konzern seine Prognose für das EBIT-Wachstum des Geschäftsjahres 2025 an:

TUI erwartet einen Anstieg des bereinigten EBIT um 9-11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Geschäftsjahr 2024: 1.296 Millionen Euro)

TUI rechnet mit einem Umsatzanstieg am unteren Ende der angegebenen Spanne von 5-10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Geschäftsjahr 2024: 23.167 Millionen Euro).

Mittelfristige Ziele

TUI verfolgt eine klare Strategie, um das profitable Wachstum zu beschleunigen. Ziel ist es, das Geschäft agiler und kosteneffizienter zu gestalten sowie die Markteinführungsgeschwindigkeit zu erhöhen, um zusätzlichen Shareholder Value zu schaffen. Die mittelfristigen Ziele bleiben unverändert:

Eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate des bereinigten EBIT von etwa 7-10 Prozent (Compound Annual Growth Rate/CAGR).

Einen Nettoverschuldungsgrad von deutlich unter 1,0x.

Mit den jüngsten Hochstufungen der Bonität durch die Ratingagenturen hat der Konzern sein Ziel, das Vor-Pandemie-Niveau, erreicht