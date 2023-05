Wirtschaft

Transparente Positionierung: Do Aktien Global heißt ab sofort Do – Global Opportunities

Der chancenorientierte Multi Asset-Fonds Do Aktien Global des unabhängigen Vermögensverwalters Do Investment AG ist zum 31. März 2023 in Do – Global Opportunities (ISIN: LU0327739313 / WKN: A0M57S) umbenannt worden