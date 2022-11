Top Service und Arbeitgeber der Zukunft: Fonds Finanz zweifach ausgezeichnet

In den Kategorien „Top Service“ und „Arbeitgeber der Zukunft“ wurde sie zweifach gekürt. „Ein herausragender Service ist nur mit guten und motivierten Mitarbeitern möglich. Dass wir nun für zwei Grundkriterien eines erfolgreichen Unternehmens ausgezeichnet wurden, freut mich daher umso mehr und es erfüllt mich mit Stolz. Ohne die Mühen eines jeden Einzelnen wäre dies nicht möglich gewesen. Die Auszeichnung bestärkt mich, dass wir uns auf einem sehr guten Weg befinden und ich bin jetzt schon gespannt auf alles, was wir noch gemeinsam schaffen werden“, so Norbert Porazik, Geschäftsführer der Fonds Finanz. Insgesamt nahmen 2.500 Unternehmen an der Umfrage teil. 135 Unternehmen wurden ausgezeichnet.

Das Ergebnis der Umfrage wurde anhand eines mehrstufigen Auswahlverfahrens ermittelt. Dabei wurden zum einen die Antworten der Umfragen der Unternehmen herangezogen und zum anderen ein umfassender Außencheck durchgeführt. Dieser beinhaltet eine technische und inhaltliche Analyse des digitalen Außenauftritts wie Webseite und Social-Media-Kanäle sowie eine Auswertung der Rezensionen von Maklern und Mitarbeitenden nach der Social-Listening-Methode. Unterstützt wird die Initiative von der ehemaligen Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries.

In der Kategorie „Arbeitgeber der Zukunft“ zeichnet die Auszeichnung ein klares Bild über die Zukunftsfähigkeit und Qualität als Arbeitgeber. Weiter hilft sie Unternehmen, sich im „War for Talents“ zu positionieren, um junge Talente zu gewinnen und zu binden. Das DIND prüft dabei Unternehmen auf ihre Innovationskraft, den Stand der digitalen Transformation, Mitarbeiterfreundlichkeit, moderne Führung sowie Strategien fürs Recruiting. So fließen etwa flache Hierarchien, Mitarbeiter-Benefits sowie flexible Vergütungsmodelle in ein ganzheitliches Bild ein, das anhand einer gemeinsam mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft erarbeiteten Bewertungsmatrix erstellt wird.

Im Rahmen der Auszeichnung zum „Top Service“ wurden Kriterien wie Verfügbarkeit, Schnelligkeit und Lösungskompetenz untersucht. Dabei prüfte das DIND zum Beispiel, wie digitale Tools zur Verbesserung der Nutzer-Experience genutzt werden.

Für die Fonds Finanz ist die Auszeichnung ein wichtiger Gradmesser und essenziell für die künftige Ausrichtung des Unternehmens. Eine Übersicht der wichtigsten Auszeichnungen des Maklerpools gibt es unter www.fondsfinanz.de/auszeichnungen.

(Fonds Finanz Maklerservice GmbH)