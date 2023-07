Tonia Zimmermann, Co-Founderin von UMushroom: Vodafone will führendes 5G-Netzwerk in Europa aufbauen

Das erwartete Aufwärtspotenzial des Aktienkurses für die nächsten sechs bis zwölf Monate liegt aktuell bei rund 53 Prozent.

Die Stimmung zu der Aktie ist in den professionellen Medien momentan leicht positiv, während die Stimmung zum entsprechenden Sektor und zum Aktienindex FTSE 100 eher neutral ist.

Mitte Juni 2023 gaben die Vodafone Gruppe und die CK Hutchison Group Telecom Holdings (CKHGT) bekannt, eine verbindliche Vereinbarung über die Zusammenlegung ihrer britischen Telekommunikationsunternehmen Vodafone UK und Three UK getroffen zu haben. Vodafone wird 51 Prozent und CK Hutchison 49 Prozent des neuen Unternehmens besitzen.

Es wird erwartet, dass Kunden von diesem Zusammenschluss erheblich profitieren werden, indem sie ein besseres Netzerlebnis mit grösserer Abdeckung und Zuverlässigkeit ohne zusätzliche Kosten erhalten. Das Unternehmen plant, nahezu die gesamte britische Bevölkerung mit seinem eigenständigen 5G-Netz zu erreichen und den Kunden bis 2034 eine sechsfache Steigerung der durchschnittlichen Datengeschwindigkeit zu bieten. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sollen elf Milliarden Pfund im Vereinigten Königreich investiert werden, um eines der fortschrittlichsten 5G-Netze in Europa zu schaffen.

Die große Frage ist jedoch, ob die Regulierungsbehörden den Zusammenschluss genehmigen werden. Ein früherer Versuch von CK Hutchison, ihr Netz mit dem der spanischen Telefónica zusammenzulegen, scheiterte und wurde 2016 von der europäischen Regulierungsbehörde mit Unterstützung aus London blockiert. Dennoch bereiten sich Vodafone und CK Hutchison darauf vor, diesen Deal durchzusetzen und ihn vor Ende 2024 abzuschliessen. Die beiden Unternehmen werden argumentieren, dass sie ohne eine Fusion nicht genug Geld aufbringen können, um die notwendigen 5G-Investitionen durchzuführen. Sie zielen damit auf die strategische Bedeutung der digitalen Infrastruktur Großbritanniens für die britische Politik ab.

Über Vodafone: Der in Europa und Afrika führende Telekomkonzern Vodafone bietet Mobilfunkdienste an, die es den Kunden ermöglichen zu telefonieren, SMS zu versenden und auf Daten zuzugreifen. Zum Angebot gehören auch Festnetzdienste, einschliesslich Breitband-, Fernseh-, Sprach- und Konvergenzdienste. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newbury, Vereinigtes Königreich. Vodafone ist primär an der Londoner Börse (London Stock Exchange) kotiert und ist Teil des FTSE 100 Index. Das Unternehmen ist auch an der amerikanischen Nasdaq gelistet.

