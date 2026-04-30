The Mora startet in Asien: Luxuriöses Marken-Debüt in Singapur

Mit der Eröffnung des The Mora Singapore im September 2026 feiert TUI Hotels & Resorts das Asien-Debüt der Marke, die moderne Luxushotellerie neu definiert. Eingebettet in das Labrador-Naturschutzgebiet bietet das Hotel einen ruhigen Rückzugsort nur 10 bis 15 Minuten entfernt vom pulsierenden Zentrum des Stadtstaates entfernt. Die im kolonialen Bungalowstil erbaute Anlage verfügt über 20 Zimmer und Suiten, einen Außenpool und einen Indoor-Jacuzzi. In einem benachbarten Gebäude befinden sich eine Executive Lounge, eine Bar und zwei Restaurants.

“Singapur ist der perfekte Ort für das Asien-Debüt von The Mora. In der pulsierenden Metropole Asiens wird das Hotel den unverwechselbaren Lifestyle von The Mora sowohl internationalen als auch regionalen Gästen näherbringen”, sagt Artur Gerber, CEO von TUI Hotels & Resorts. “Umgeben von 22 Hektar Natur bietet das Hotel die ideale Kulisse für unsere Philosophie von entspanntem Luxus.”

The Mora richtet sich an Reisende, die Freiheit, Authentizität und besondere Momente suchen und steht für eine neue Interpretation von zeitgemäßem Luxus. Die Philosophie der Marke ist in ihrem Namen verankert, der sich vom lateinischen Wort für “Pause” ableitet. In einer schnelllebigen Welt voller Routinen und Erwartungen lädt The Mora die Gäste dazu ein, das Tempo zu reduzieren, starre Strukturen loszulassen und sich ganz ihrer Stimmung hinzugeben. Jeder Aufenthalt ist als Gelegenheit gedacht, sich selbst, anderen und dem Reiseziel näherzukommen – und Raum für Spontaneität, Neugier und Begeisterung zu schaffen.

Über die TUI Musement App haben Gäste des The Mora zudem Zugang zu einer kuratierten Auswahl an Erlebnissen, die Singapurs Kultur, Küche und Wasserwege aus besonderen Perspektiven präsentieren. Zu den Highlights zählen eine kulinarische Tour durch Singapur in kleiner Gruppe, bei der die Gäste wie Einheimische speisen; eine Geschichts- und Kulturreise in kleiner Gruppe mit Flusskreuzfahrt, inklusive Besuche zentraler Sehenswürdigkeiten wie dem Merlion Parks und der Marina Bay sowie einer traditionellen Bumboat-Fahrt auf dem Singapore River; sowie eine luxuriöse Sonnenuntergangsfahrt auf einem Katamaran, der rund um die Southern Islands fährt und Panoramablicke auf die Skyline bietet.

Nach dem Start in Singapur setzt The Mora die Expansion fort: Mit The Mora Munduk auf Bali in Indonesien befindet sich bereits ein weiteres Projekt in Entwicklung. Ziel der Marke ist es, in ausgewählten Destinationen in Asien zu wachsen – Orte, die dazu einladen, den Moment zu leben und an denen entspannter Luxus auf authentische Reiseerlebnisse trifft.