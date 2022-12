TBF gewinnt Renten-Experten Roman Kostal

TBF hat heute bekannt gegeben, dass Roman Kostal den Asset Manager als Portfoliomanager Fixed Income verstärken wird. Roman Kostal verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Management von globalen Fixed Income Fonds und Mandaten. Zuvor verantwortete er bei MainFirst, Eaton Vance und Oechsle International die Verwaltung der globalen Rentenfonds und -mandate mit aktivem Währungsansatz vor allem für institutionelle Kunden. Roman absolvierte seinen Bachelorabschluss an der wirtschaftswissenschaftlichen Universität Ostrava (Tschechien) und seinen Abschluss als Betriebswirt an der Universität Regensburg. Zudem ist er geprüfter European Financial Analyst (CEFA).

Kostal sagt zu seinem Jobwechsel: „Ich freue mich, mit einem so erfahrenen Manager wie Guido Barthels unsere Kompetenzen zu bündeln und die Entwicklung der Fixed Income Fonds von TBF voranzutreiben. Unsere Kenntnisse und Können ergänzen sich perfekt, so dass wir für die Zukunft optimal aufgestellt sind.“

„Mit Roman Kostal haben wir einen Spezialisten für die Verwaltung von globalen Rentenfonds gewonnen. Er wird mit seiner Expertise und seinem regionalen Know-How in den Emerging Markets unser Portfoliomanagement sehr bereichern“, so Peter Dreide, Gründer und CIO von TBF. „Roman Kostal und Guido Barthels gehören meiner Meinung nach zu den besten Rentenmanagern in Deutschland. Ich bin stolz ein solches Duo an Bord zu haben“, so Dreide weiter.

Im Dezember 2022 plant TBF eine globale Fixed Income Strategie zu lancieren. Der Fokus liegt auf Sovereigns aus den OECD-Ländern mit Investmentgrade. „Ein Segment, in dem beide Portfoliomanager über einen hervorragenden Track Record verfügen“, so Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales & Marketing GmbH. „Das aktuelle Umfeld des globalen Fixed Income Marktes bietet exzellente Chancen auf attraktive Renditen. Wir sind davon überzeugt, dass wir zum richtigen Zeitpunkt unseren Kunden eine attraktive und langjährig erfolgreiche Investmentstrategie bieten können“, erläutert Zabel weiter.

(TBF)