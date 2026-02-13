Starker Jahresauftakt: Turkish Airlines transportiert im Januar 7,6 Millionen Passagiere

Bereits im Januar beförderte die Fluggesellschaft 7,6 Millionen Passagiere und verzeichnete eine um 10 % höhere Passagierkapazität, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzkilometern im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtauslastung erreichte einen Wert von 84 %.
Die Verkehrsergebnisse für Januar 2026 im Überblick:
- Die Zahl der beförderten Passagiere belief sich auf 7,6 Millionen. Die internationale Auslastung lag bei 83,7 %, während die Auslastung auf türkischen Inlandsflügen 87,5 % betrug.
- Die Zahl der internationalen Transitpassagiere stieg um 10,8 % von 2,8 Millionen im Januar 2025 auf 3,1 Millionen im Berichtszeitraum an.
- Die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) erhöhten sich um 10 % von 21,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 23,7 Milliarden im Januar 2026.
- Das Fracht- und Postaufkommen wuchs im Vergleich zum Januar 2025 um 18,8 % und erreichte eine Gesamtmenge von 178.300 Tonnen.
- Zum Ende des Monats Januar 2026 umfasste die Flotte 522 Flugzeuge.
Die hier dargestellten Verkehrsergebnisse sind konsolidiert und beinhalten die Daten der Kernmarke Turkish Airlines sowie der AJet.