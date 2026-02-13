Starker Jahresauftakt: Turkish Airlines transportiert im Januar 7,6 Millionen Passagiere

Bereits im Januar beförderte die Fluggesellschaft 7,6 Millionen Passagiere und verzeichnete eine um 10 % höhere Passagierkapazität, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzkilometern im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesamtauslastung erreichte einen Wert von 84 %.

Die Verkehrsergebnisse für Januar 2026 im Überblick:

Die Zahl der beförderten Passagiere belief sich auf 7,6 Millionen. Die internationale Auslastung lag bei 83,7 %, während die Auslastung auf türkischen Inlandsflügen 87,5 % betrug.

Die Zahl der internationalen Transitpassagiere stieg um 10,8 % von 2,8 Millionen im Januar 2025 auf 3,1 Millionen im Berichtszeitraum an.

Die angebotenen Sitzplatzkilometer (ASK) erhöhten sich um 10 % von 21,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 23,7 Milliarden im Januar 2026.

Das Fracht- und Postaufkommen wuchs im Vergleich zum Januar 2025 um 18,8 % und erreichte eine Gesamtmenge von 178.300 Tonnen.

Zum Ende des Monats Januar 2026 umfasste die Flotte 522 Flugzeuge.

Die hier dargestellten Verkehrsergebnisse sind konsolidiert und beinhalten die Daten der Kernmarke Turkish Airlines sowie der AJet.