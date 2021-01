Silverton Group erhält eine Kreditservicing-Lizenz von der Bank of Greece und gründet Joint Venture in Griechenland

Die Silverton Group (Silverton), eine integrierte Investment- und Asset-Management-Plattform für gewerbliche Immobilien und immobilienbesicherte Kredite, hat gemeinsam mit einem lokalen Partner das Joint Venture Silverton Servicing Solutions S.A. gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in der griechischen Hauptstadt Athen hat von der Bank of Greece nach einem umfangreichen Prüfungsprozess eine Kreditservicing-Lizenz erhalten.

Damit kann das von Panos Psomas vor Ort vertretene Unternehmen in Schieflage geratene griechische Immobilien-, Unternehmens- und Schiffskredite akquirieren und managen. Unterstützt wird es dabei durch Know-how und Back-Office Ressourcen des deutschen Silverton-Teams.

Druck, Non-performing Loans auf den Bankbilanzen zu reduzieren

„Die Entscheidung hier aktiv zu werden, beruht darauf, dass Griechenland eines der Länder in Europa mit den meisten Non-performing Loans auf den Bankbilanzen ist. Zugleich besteht ein großer Druck seitens der Europäischen Zentralbank und der Bank of Greece, diese zu reduzieren. Als langjährige Experten in diesem Bereich sehen wir hier daher großes Potential.

Dabei verstehen wir uns als One-stop-Shop für bereits aktive und neue nationale sowie internationale Non-performing-Loans-Investoren“, so Jascha Hofferbert, Partner bei Silverton, zu den Gründen für das Engagement in Griechenland, das schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie beschlossen wurde.

Interessanter Markt

„Viele unserer Investoren haben in Griechenland gekauft und sehen das Land als einen interessanten Markt. Die makroökonomischen Daten zeigten vor Covid-19 eine positive Entwicklung. So waren ein leichtes Wirtschaftswachstum und ein Rückgang der Arbeitslosenzahl zu verzeichnen.

Auch internationale Investoren, die während der Euro-Krise abwanderten, kehrten in den Markt zurück und die Immobilienpreise stiegen. Inwiefern eine weitere Markterholung durch die Corona-Pandemie verzögert wird, bleibt jedoch abzuwarten. Unser Engagement wird dadurch aber nicht beeinflusst“, stellt Jascha Hofferbert klar.

Im Rahmen der Richtlinien der Bank of Greece

Silverton Servicing Solutions S.A. hatte sich um eine Kreditservicing-Lizenz für Griechenland bei der Bank of Greece beworben, die den Marktzugang und die zugelassenen Loan Servicer reguliert. Mit der erhaltenen Lizenz hat Silverton Servicing Solutions S.A. nun das Recht, griechische Non-performing Loans zu verwalten und auszuarbeiten. Das gilt für Unternehmensimmobilien- sowie Schiffskredite.

Das Unternehmen muss sich dabei im Rahmen der vorgegebenen Richtlinien der Bank of Greece bewegen. Darüber hinaus muss das Unternehmen in einem definierten Turnus und Format berichten und diverse fachliche und organisatorische Auflagen erfüllen.

(Silverton/Manuela Blisse)