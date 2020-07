SignD erhält 1 Mio. Euro Wachstumskapital von internationalen primeCROWD-Investoren

In den letzten Jahren hat sich Wien zum florierenden Startup-Standort entwickelt. 2019 wurde SignD Identity in der Bundeshauptstadt gegründet und erhält nun mit frischem Wachstumskapital einen weiteren Schub. SignD hat sich auf digitale Onboarding- und KYC- (Know Your Customer) Prozesse für Banken und Versicherungen, Broker sowie Unternehmen aus der Telekom- und Glücksspielindustrie spezialisiert.

Innerhalb kurzer Zeit konnte eine Reihe renommierter Kunden im In- und Ausland gewonnen werden. Mit dem Kapital der Investoren des primeCROWD Netzwerks soll nun die Internationalisierung finanziert und die weitere Entwicklung des Unternehmens vorangetrieben werden.

„Das neue Kapital verleiht uns in der Produktentwicklung neue Dynamik und ermöglicht uns, den Vertrieb noch stärker international auszurollen“, sagt Bernhard Reiterer, Gründer und CEO der 2019 gegründeten SignD Identity GmbH. Auch das Team wird nun erweitert.

Zu den Investoren zählen, neben Schlüsselkräften des Unternehmens, bekannte Namen wie Fritz Schweiger (QC Advisers), Felix Famira (ehemaliger Jumio Investor), Toni Moser sowie zahlreiche weitere internationale Investoren, die SignD mit wertvollem Know-how und internationalen Netzwerken unterstützen wollen. Fritz Schweiger, österreichischer Unternehmer und Investor, ist überzeugt, dass die Lösung von SignD gerade zur richtigen Zeit auf den Markt kommt. Unternehmen suchen nun verstärkt nach Lösungen, um Onboarding Prozesse zu digitalisieren – und SignD ermöglicht dies ohne zeitaufwendige und kostspielige IT-Projekte.

Digitaler Identitätsnachweis

Die voranschreitende Digitalisierung sowie der Covid-19-Lockdown bewirken eine signifikante Verlagerung bei der Abwicklung von Geschäften jedweder Art Richtung Internet. Vielfach ist dafür ein behördlicher Identifikationsnachweis Voraussetzung – nicht zuletzt aufgrund strenger, regulativer Vorschriften – z. B. für Banken oder Telekomunternehmen. Darüber hinaus haben sowohl Anbieter als auch Nutzer ein berechtigtes Interesse daran, zu wissen, mit wem sie sich auf ein Onlinegeschäft einlassen.

„Den verstärkten Digitalisierungsschub haben auch die Investoren erkannt. Zudem bestätigt das sehr große Interesse an SignD, dass unser Netzwerk auch in Krisenzeiten weiter aktiv investiert. Wir hatten mit Covid-19 unseren Fokus sehr schnell auf Businessmodelle gelegt, die von der anstehenden Digitalisierungswelle profitieren werden. SignD hat hier als potenzieller Krisengewinner von Anfang an unsere Investoren überzeugt“, erklärt Martin Bechter, COO von primeCROWD.

Die bisherigen Methoden sind oft umständlich und frustrierend für den Konsumenten und führen so zu hohen Absprungraten. Neben einem fahlen Beigeschmack beim Nutzer werden große Teile der Marketinginvestitionen, die im Vorfeld für die Gewinnung dieser Kunden aufgewendet wurden, vernichtet. Mit seiner Lösung schließt SignD diese Lücke in allen denkbaren digitalen Geschäftsprozessen: Durch den Einsatz modernster technischer und sicherheitsrelevanter Möglichkeiten wird für den Konsumenten eine maximale Erfolgsquote beim Onboarding erreicht, wobei er dafür lediglich ein handelsübliches Smartphone benötigt.

„SignD bietet eine sehr gefragte Lösung für Unternehmen zur Vereinfachung des Kunden-Onboardings. Was bisher durch eine komplizierte manuelle Kombination vieler verschiedener Systeme erledigt werden musste, kann nun mit einer einfachen, aggregierten und nahtlosen Lösung von SignD umgesetzt werden“, meint Felix Famira, Unternehmer und Investor (u. a. Jumio).

SignD deckt den gesamten Nachweis- (KYC) bzw. Onboarding-Workflow ab – von der Identifizierung der Person über die Adress-Validierung bis hin zu weiteren (Sanktions-) Prüfungen wie „Anti Money Laundering“ (AML) oder „Politically Exposed Person“ (PEP). In Kürze folgen weitere Dienste, wie die „Qualifizierte Elektronische Signatur (QES).

Die SignD Lösung eignet sich für alle Bereiche, in denen für die Nutzung von digitalen Produkten und Dienstleistungen die Erbringung eines behördlichen Identitätsnachweises durch den Anwender notwendig ist. Typische Anwendungsfälle sind die Eröffnung eines Bankkontos, der Abschluss eines Telefonvertrages sowie die Registrierung auf einer (Reise-) Buchungs- oder Spieleplattform. SignD ermöglicht Identitätsnachweise für über 200 Länder und Regionen anhand von mehr als 7.000 behördlichen Dokumenten. www.signd.id

(primeCROWD)