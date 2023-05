Sicher surfen und shoppen mit einer digitalen Identität

Was liegt da näher als die digitalen Aktivitäten so sicher und effektiv wie möglich zu gestalten. Eine sichere digitale Identität bietet das Liechtensteiner FinTech Tantum an. Durch das Nutzen von künstlicher Intelligenz wird die Identifizierung bei TantumIdent ohne persönlichen Kontakt/Video-Call mittels Selfie-Video vollständig automatisiert durchgeführt. Die Identifizierung wird dadurch nicht nur benutzerfreundlich, sondern sogar wesentlich sicherer und schneller als eine herkömmliche Identitätsüberprüfung. Gleichzeitig wird die Weitergabe an Dritte durch das Koppeln an das entsprechende Mobiltelefon erschwert. Durch diese innovative technische Lösung kann eine KJM[1]- und somit EU-konforme Identitätsüberprüfung in nur wenigen Sekunden durchgeführt werden. Nahtlose Abläufe in Kombination mit minimaler Nutzer-Interaktion garantieren beste Konversionsraten.​ „Unser digitaler Ausweis revolutioniert die Art und Weise wie Kunden sich identifizieren können“, erklärt Dominik Hurum, CEO von Tantum.

Digitale Identität

Der Begriff „digitale Identität“ bezieht sich auf digitale Nachweise, die von Einzelpersonen oder Organisationen verwendet werden, um ihre Identität im Internet zu bestätigen. Die Sicherung dieser digitalen Identitäten ist ein wichtiger Fortschritt für alle Online-Aktivitäten und wirkt sich positiv auf fast alle Lebensbereiche aus. Digitale Technologien spielen eine entscheidende Rolle beim Lernen, Arbeiten, bei der Legitimation und bei der Kontaktpflege. Daher ist es wichtig, dass diese Technologien sicher und zuverlässig sind, da immer mehr Menschen ihre Aktivitäten ins Internet verlagern und vor Betrug und illegalen Inhalten geschützt werden müssen.

Identifizierungen in Rekordzeit

Nach erfolgreicher einmaliger Identitätsprüfung hat der Nutzer seine eigene anonyme ID in der TantumIdent App hinterlegt. Der Nutzer kann sein Alter ganz einfach durch das Scannen eines QR-Codes gegenüber Drittanbietern bestätigen. Dabei werden keine Daten des Nutzers weitergegeben. „Wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, auf Online-Plattformen zuzugreifen und gleichzeitig ihre Identität zu schützen. Unsere Kunden bleiben also völlig anonym“, erklärt Dominik Hurum. Mögliche Einsatzgebiete sind Streaming, Gaming, Events, Adult, Krypto, Glücksspiel, Finanzen, E-Commerce und vieles mehr.

Künstliche Intelligenz statt Callcenter: Ein großer Vorteil gegenüber vergleichbaren Lösungen ist die Altersverifikation in weniger als zwei Minuten ohne Wartezeit. Der KI-basierte Identifizierungsprozess ersetzt die herkömmliche Kommunikation mit Call-Center-Mitarbeitern und ermöglicht eine absolut diskrete Altersverifikation online per TantumIdent App oder Browser. Jugendschutz und DSGVO auf höchstem Niveau.

(Tantum AG)