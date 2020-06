Selters statt Sekt? Hauptsache, es passt zur Stimmung!

Diesmal: Warum Europa sich hinter den USA nicht verstecken muss – und weshalb Diversifizierung das Gebot der Stunde ist.

Eoin Murray, Head of Investment bei Federated Hermes:

„Die Gesamtmarktkapitalisierung des Nasdaq-Composite-Index erreichte jüngst ein Hoch – mit größeren Marktkapitalisierungen als sonst weltweit. Blasen?! Während ich über die Vermögensallokation zwischen den Aktienmärkten nachdenke, stelle ich den Gegenwind für US Large Cap-Aktien fest, der die bestehenden, anspruchsvollen Bewertungen wegbläst. Die Aufwärtsentwicklung wird sicherlich durch den enormen Rückgang der Rückkäufe begrenzt, die die Märkte in den letzten Jahren so stark unterstützt haben. Hinzu kommt: Die Verschuldung der Unternehmen steigt weiter an, während politische Unklarheiten und Handelsrisiken in dieser Phase des US-Wahlzyklus fest auf der Tagesordnung stehen.

Das alles, bevor wir den Anstieg der COVID-19-Fälle in den USA außerhalb nur der Hotspots wie New York in Betracht ziehen; zur Veranschaulichung: Houstons Bettenkapazitäten auf den Intensivstationen steht kurz davor, ausgeschöpft zu sein. Vor diesem Hintergrund sind die Bewertungen in der Eurozone wesentlich weniger herausfordernd: mit effizienteren Lieferketten, mehr Solvenzen und einem kontrollierteren Pandemierisiko – das alles vor dem Hintergrund weiterer Schritte zur Eindämmung der Schulden. Klar: Das ist ein konträrer Gedanke – wem es nicht passt, darf weiter Sprudel trinken!“

Geir Lode, Head of Global Equities bei Federated Hermes:

„Die Volatilität hat in den vergangenen Wochen zugenommen, was mit einem Wechsel der Marktführerschaft zusammenfiel. Die Value-Rallye ist abgeflaut, das Wachstum hat den Staffelstab übernommen. Das geht zurück auf unsere Beobachtungen der Risikoaversion, was sich in der vergangenen Woche vom Risiko-on zum Risiko-off bewegt hat.

Dennoch sind die Märkte weiter gestiegen, bis zu einem gewissen Grad unterstützt durch den ‚Tina‘-Effekt – also der Überzeugung, dass es keine Alternative gibt. Während die Anleger nervöser zu sein scheinen, dürfte es eine zunehmende Konzentration auf größere Ereignisse zu geben. Dazu zählen das Handelsabkommen zwischen den USA und China und die wirtschaftlichen Datenpunkte, die im Großen und Ganzen positiv waren. Tatsächlich berichteten die USA über außergewöhnliche Einzelhandelsumsätze – während sich die Arbeitslosigkeit stabilisiert hat und das Wirtschaftswachstum eher auf eine V-förmige Erholung hinzuweisen scheint.

Natürlich gibt es nach wie vor viele Hindernisse, nicht zuletzt die Furcht vor einer zweiten Coronavirus-Welle. Gleichwohl: Die Politik übt nach wie vor einen bedeutenden Einfluss aus, was wahrscheinlich vor den US-Wahlen ausgeprägter sein wird – mit Chancen für eine weitere Volatilität. Es ist nicht abschätzbar, wie die Märkte auf die einzelnen Entwicklungen reagieren werden. Daher konzentrieren wir uns weiterhin auf die langfristigen Vorzüge einer Vielzahl von Unternehmen, die aus verschiedenen Perspektiven attraktiv erscheinen. Dieser Ansatz verleiht unseren Portfolios eine angenehme Ausgewogenheit – was auch dazu beitragen dürfte, die kurzfristigen Stimmungsschwankungen auszuhandeln, die die Märkte in den nächsten Monaten kennzeichnen könnten.“

