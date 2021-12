ScopeExplorer – Rating-Update Dezember 2021 – Volatile Märkte und US-Dollar treiben Performance

Mirova Europe Environmental Equity erreicht erstmalig ein (B). DWS Concept Kaldemorgen nur noch mit (C).

MS INVF Global Brands

Nach knapp einem Jahr erobert der Fonds MS INVF Global Brands das höchste Rating (A) zurück. Der Fonds setzt auf ein globales Portfolio aus Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten wie bekannten Markenherstellern aus dem Konsumgüter- oder auch Technologiesektor. Beide Sektoren stehen derzeit für jeweils knapp 30% des Fonds.

Sowohl auf der Performance- als auch auf der Risikoseite schneidet der Fonds im Vergleich mit der Peergroup „Aktien Welt“ hervorragend ab. So betrug die Wertentwicklung fünf Jahre 13,9% p.a. während die Peergroup nur auf 10,2% kommt. Mit einer Volatilität und einem maximalen Verlust von 12,0% und -14,7% weist der Fonds im Vergleich zur Peergroup mit 12,9% und -19,2% zugleich ein defensiveres Profil auf.

Mirova Europe Environmental Equity

Der Mirova Europe Environmental Equity erreicht erstmalig ein Top-Rating von (B). Der europäische Aktienfonds verfolgt einen nachhaltigen Anlageansatz nach Artikel 9 SFDR und wird in der Peergroup „Aktien Ökologie“ geführt. Die Unternehmen im Fonds sollen Lösungen für vorwiegend ökologische Probleme anbieten sowie in der Lage sein, attraktive Erträge zu erwirtschaften. Die größten Sektoren im Fonds sind Industrie und Rohstoffe mit 29% und 20% Portfolioanteil, die Top-Holdings Thermo Fischer Scientific (4.,6%), ASML (4,4%) und Saint Gobain (4,0%).

Neben leicht überdurchschnittlicher Performance im Peergroup-Vergleich über drei und fünf Jahre überzeugt der Fonds auch durch unterdurchschnittliche Risikokennzahlen. So lagen Volatilität und maximaler Verlust des Fonds über drei Jahre mit 15,7% und -16,5% unter der Peergroup-Durchschnitt von 16,6% und -18,5%.

DWS Concept Kaldemorgen

Der DWS Concept Kaldemorgen ist per Ende November erstmals in den mittleren Ratingbereich herabgestuft worden. Hierfür war insbesondere die schwächere Performanceentwicklung ab 2020 verantwortlich. Der gemischte Anlagestil auf der Aktienseite mit einem leichten Übergewicht in Value-Titeln und der Europa-Schwerpunkt belastet die Performance insgesamt. Seit Jahresanfang liegt der Fonds mit einer Performance von 7,2% gegenüber 7,6% weiterhin leicht hinter der Peergroup „Absolute Return Multi Strategy High Risk“.

(Scope Group)