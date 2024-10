SC Freiburg: Erstmals über 200 Millionen Euro Umsatz

Insgesamt 203,1 Millionen Euro setzte der SC Freiburg im abgelaufenen Geschäftsjahr um und steigerte seine Gesamterlöse gegenüber dem Vorjahr (2022/23: 175,3 Mio. Euro) damit um fast 30 Millionen Euro. Unterm Strich erwirtschaftete der Sport-Club in der Saison 2023/24 einen Jahresüberschuss von 40,8 Millionen Euro (2022/23: 16,1 Millionen Euro), was ebenfalls ein Rekord in der Geschichte des SC Freiburg darstellt.

Das Eigenkapital des Vereins erhöhte sich zum 30. Juni 2024 aufgrund des positiven Jahresergebnisses deutlich und lag zum Bilanzstichtag bei 151,9 Millionen Euro (Vorjahr: 111,1 Millionen Euro). Die Bilanzsumme betrug zum 30. Juni 2023 189,2 Millionen Euro (202/23: 149,1 Millionen Euro). Oliver Leki, Vorstand für Finanzen, Organisation und Marketing des SC Freiburg, sagt: „Wir haben ein außergewöhnlich erfolgreiches Geschäftsjahr hinter uns. Das erneute Erreichen des Achtelfinals der Europa League und die damit verbundenen Einnahmen sowie hohe Transferüberschüsse haben erheblich dazu beigetragen. Dazu kommt ein ausverkauftes Europa-Park Stadion bei allen Pflichtspielen sowie weitere Einnahmesteigerungen in den Bereichen Sponsoring, Hospitality und Merchandising. Unsere Gesamtentwicklung zeigt, dass man als Verein mit einer klaren Strategie und konsequentem Handeln sportlich und wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Diesen Weg wollen wir ambitioniert fortsetzen.“ Infos hier