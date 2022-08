Real Estate Debt Team von Schroders Capital stärkt Plattform nach Teamtransfer mit Europa Capital

Das Real Estate Debt Team von Schroders Capital gibt bekannt, dass es seine Investmentplattform erheblich verstärkt hat. So hat man eine Vereinbarung mit Europa Capital über den Transfer eines Teams von vier Debt-Spezialisten getroffen, die eine umfangreiche Investment-Erfolgsbilanz und eine starke Branchenexpertise mitbringen.

Mit Mike Birch als Lead Investment Manager, Robert Game als Portfolio Manager, Louise Standring-Smith als Investment Manager und Sunny Vaghela als Analyst verfügt das Real Estate Debt Team von Schroders Capital über beträchtliche zusätzliche Erfahrung.

Das Team, das bis 2022 ein Fundraising von Milliarde Pfund anstrebt, wurde im vergangenen Jahr nach der Ernennung von Natalie Howard zum Head of Real Estate Debt gegründet.

Kapital in Investment Grade-, Senior Loan- und High Yield-Strategien einsetzen

„Diese Verstärkung ermöglicht es uns, den nächsten Schritt beim Ausbau unserer Kapazitäten im Real Estate Debt Bereich zu machen. Unser Team besteht nun aus zehn Spezialisten, wodurch unsere Plattform mit den größten Teams der Branche vergleichbar ist.

Dadurch können wir das Kapital in Übereinstimmung mit unseren Zielen über unsere Investment Grade-, Senior Loan- und High Yield-Strategien in Großbritannien und Europa einsetzen.

Wir freuen uns, solch hoch angesehene und erfahrene Mitglieder in unserem Team begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen“, kommentiert Natalie Howard, Head of Real Estate Debt bei Schroders Capital.

Maßgeschneidertes Risiko-Ertrags-Profil anbieten

„Wir sind stets darauf bedacht, unser erfahrenes und global vernetztes Team kontinuerlich zu verstärken, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und weiterhin geeignete Anlageopportunitäten in diesem wachsenden Markt zu identifizieren.

Gerade in Europa können sich für Investoren interessante Opportunitäten ergeben. Wir sind dabei in der Lage, ein maßgeschneidertes Risiko-Ertrags-Profil anzubieten“, ergänzt Daniel Younis, Head of Real Estate Debt Germany bei Schroders Capital.

„Wir haben in den letzten Monaten eng mit Schroders Capital zusammengearbeitet, um einen reibungslosen Übergang des Teams zu ermöglichen.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Schroders Capital als Anlageberater für unsere britischen Anleiheprodukte und danken Mike und seinem Team für ihre kontinuierliche Unterstützung“, fügt Rob Sim, Managing Partner bei Europa Capital, hinzu.

