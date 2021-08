Quantitative Anlagestrategien – Aledius und Huddlestock geben Zusammenarbeit bekannt

Aledius, Spezialist und Entwickler quantitativer Anlagestrategien, gibt seine Partnerschaft mit Huddlestock Systems, der deutschen Tochter von Huddlestock Fintech AS (OSE: HUDL), bekannt. Die Partnerschaft ermöglicht Aledius, seine quantitativen Anlagestrategien einem breiteren Markt zugänglich zu machen.

Dafür stellt Huddlestock den regulatorischen Rahmen und die komplette M für Aledius bereit. Huddlestock profitiert von der Zusammenarbeit, indem das Unternehmen mit Aledius‘ Investmentlösungen die Auswahl an Anlagemöglichkeiten für seine Kunden vergrößert.

Huddlestock ist mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich quantitativer Investments und seiner innovativen Ausrichtung auf die Entwicklung von FinTech-Themen ein idealer Partner für Aledius.

Mit der überregionalen Anbindung von Huddlestock an Drittpartner, wie z. B. der Baader Bank, bietet sich Aledius ein ideales Umfeld für die Erweiterung seines quantitativen Anlageuniversums.

Auf öffentliche Wertpapiere, Devisen, digitale Währungen und Rohstoffmärkte spezialisiert

„Durch die Kooperation erreichen wir eine breitere Zielgruppe und erschließen neue Kundenkreise“, erklärt Alexander Brehm, CEO von Aledius. Sowohl er als auch Co-Gründer Benedikt Sturm sehen in der Kooperation einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in die Top-Riege der quantitativen Investmentakteure in Deutschland.

Aledius ist ein deutscher Anlagestratege, der sich auf mathematisch und makroökonomisch modellierte Investitionen in öffentliche Wertpapiere sowie in Devisen, digitale Währungen und die Rohstoffmärkte spezialisiert hat.

Mit seinen quantitativen Strategien verhilft das Unternehmen seit seiner Gründung Anlegern, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Dabei verfolgt das Unternehmen einen ausschließlich quantitativen Ansatz, der unter anderem künstliche Intelligenz und technische Analyse mit Stimmungs- und Nachrichtenanalyse kombiniert.

Das börsennotierte Unternehmen Huddlestock stellt mit seinem Produkt Bedrock die komplette Handelsinfrastruktur für Aledius bereit. Aledius wird als Tied-Agent unter dem regulatorischen Dach der Huddlestock Systems GmbH operieren.

(Aledius) / surpress