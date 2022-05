Prominente Unterstützung für innovative Klimatechnologien

Die NextGen CDR-Facility wird führende Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Regionen zusammenbringen, um den Abbau von Emissionen in der Atmosphäre zu beschleunigen.

Davos, Schweiz, 23. Mai 2022 – Southpole, ein führender Anbieter für Klimaschutzlösungen, will Technologien voranbringen, die CO2 aus der Atmosphäre entfernen (Carbon Removals). Dafür gründete das Unternehmen die NextGen CDR Facility (NextGen). Fünf große Unternehmen aus Asien, Europa und Nordamerika gaben heute bekannt zu den Gründungsmitgliedern zu gehören: Boston Consulting Group, LGT Group, Mitsui O.S.K. Lines, SwissRe und UBS.

In einem ersten Schritt möchte NextGen, sich zur Abnahme von über einer Million Tonnen verifiziertem CO2-Abbau (CDR) aus Projekten zu verpflichten, die bis 2025 mit einer Reihe von Technologien durchgeführt werden, wobei verifizierte CDRs bis 2030 geliefert werden sollen. Die Unternehmen, die sich NextGen anschließen, fördern diese Technologien, indem sie die finanziellen Mittel für die Umsetzung bereitstellen. Die Technologien entsprechen den anspruchsvollen Standards der International Carbon Reduction & Offsetting Alliance (ICROA).

NextGen hat eine Reihe von Projekten mit fünf innovativen Carbon-Removal-Ansätzen (Biomass Carbon Removal and Storage (BiCRS), Direct Air Capture and Storage (DACS), Enhanced Weathering, High-Temperature Biochar und Product Mineralization) entwickelt, die nun Kapital für die Implementierung benötigen.

“Wir sind weit davon entfernt, das Netto-Null-Ziel aus dem Pariser Abkommen bis 2050 zu erreichen. Technologische Carbon Removals sind ein wichtiges Instrument in unserem Werkzeugkasten, um diese enorme Herausforderung zu bewältigen. South Pole ist stolz darauf, an der Entwicklung einer Einrichtung mitgewirkt zu haben, die schon heute einen Markt für den Emissionsabbau schaffen kann, indem sie bis 2025 mehr als 1 Million Tonnen Emissionsreduktionen aufkauft, glaubwürdige Standards entwickelt und neue Technologien zur CO2-Entfernung aus der Atmosphäre fördert“, so Renat Heuberger, CEO von South Pole.

Die Gründung von NextGen wurde maßgeblich von der Carbon Removal Climate Action Group der World Economic Forum Alliance of CEO Climate Leaders beeinflusst. South Pole ist außerdem seit kurzem Durchführungspartner der First Movers Coalition (FMC). Die FMC ist eine Partnerschaft zwischen dem US-Sondergesandten für Klimafragen und dem Weltwirtschaftsforum. Die beteiligten Unternehmen wollen ihre Wirtschaftskraft nutzen, um Märkte für Klimatechnologien zu schaffen.

(South Pole)