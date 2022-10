ONOMOTION eröffnet neuen Standort mit hochkarätigen Gästen

Die Branche wächst und die Nachfrage nach innovativen Mobilitätslösungen für den urbanen Raum nimmt zu. Es geht darum, urbane Mobilität radikal neu zu denken. Um dieses Vorhaben umzusetzen, ist ein produktiver Ideenaustausch verschiedenster Akteur:innen alternativlos.

“Im Zeitalter der Digitalisierung und Transformation kommt es auf eine effiziente Vernetzung an. An unserem neuen Standort können wir Entwicklung, Service, Produktion sowie Management stärker zusammenführen und das Wachstum passgenau abstimmen”, ordnet Beres Seelbach, Co-CEO und Co-Gründer von ONOMOTION die Standorteröffnung strategisch ein. Um das Ziel zu erreichen, jährlich mehrere tausende ONOs zu produzieren, soll der Standort in den kommenden Jahren weiter digitalisiert und automatisiert werden: “Schritt für Schritt werden wir die Montagehalle weiterentwickeln, Montagestraßen bauen, Arbeitsebenen anpassen und die bisher 10 Arbeitsinseln zu einem fließenden System verbinden”, so Philipp Kahle, Co-CEO und Co-Gründer von ONOMOTION.

Tatsächlich ist der Aufholbedarf in den Bereichen Logistik und Mobilität auf dem Weg zur Klimaneutralität nach Jahren der klaren Priorisierung des Autos eklatant. Ganzheitliche Ansätze, die den steigenden Erwartungen in Bezug auf emissionsarme Mobilität und Logistik Rechnung tragen, sind dabei unabdingbar. “Die Bewältigung der Herausforderungen in der urbanen Mobilität erfordert ein hohes Maß an Zusammenarbeit – so auch in der Logistikbranche. Cityhubs als Ergebnis der Zusammenarbeit von Logistikunternehmen und Anbietern von Bestandsimmobilien fördern stadtverträgliche Logistik – und Feinverteilung übers Lastenfahrrad ist dann die kommunale Lieblingsvariante”, so Hilmar von Lojewski, Leiter des Dezernats Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr.

Abgerundet wurde die Eröffnung von Keynotes verschiedener Wirtschaftsvertreter. Repräsentanten von DPD, Hermes und UPS sowie die Geschäftsführung des Bundesverbands Paket- und Expresslogistik kamen zusammen, um den notwendigen produktiven Dialog zwischen Politik, Stadtplanung und Wirtschaft anzustoßen.

In der Diskussion um die letzte Meile kulminieren die größten Herausforderungen der Logistikbranche. Der E-Commerce sprengt sämtliche Rekorde, doch braucht es mehr innovative, passgenaue und vernetzte Lösungen, die den hohen Nachhaltigkeitszielen gerecht werden. ONOMOTION nimmt sich dieser Transformation als einer der größten E-Cargobike-Hersteller an und geht mit der Eröffnung des neuen Standorts nun den nächsten Schritt auf dem Weg zur Logistikbranche der Zukunft.

(ONOMOTION)