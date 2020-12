ODDO BHF AG und AKA unterzeichnen Kooperationsvereinbarung für Zugang zum SmaTiX-Portal

Die ODDO BHF Aktiengesellschaft geht den nächsten Schritt für eine Stärkung der Vertriebstätigkeiten bei kleineren Exportfinanzierungen gemeinsam mit der AKA. Dazu nutzt sie ab sofort den eigenen Bankenzugang zum Portal namens SmaTiX (Small Ticket Express), die vollautomatisierte und digitale Lösung für standardisierte Bestellerkredite mit niedrigerem Volumen.

Gemeinsam bieten die Kooperationspartner ein optimales Ergebnis für die Exporteure: Eine vertraute Kundenbetreuung kombiniert mit schnell generierter Finanzierungsindikation über die digitale Antragsstrecke.

Zugang zu langfristiger Investitionsfinanzierung

Gerade in der aktuellen Pandemie-Situation sind innovative Lösungen in der Exportfinanzierung gefragt. Für die deutsche Exportwirtschaft ist es essenziell, dass Abnehmer im Ausland Zugang zu langfristiger Investitionsfinanzierung erhalten, auch wenn lokale Kredite vielleicht nicht (mehr) zur Verfügung stehen.

Der Schlüssel zum Erfolg für eine erfolgreiche Exportfinanzierung liegt insbesondere in einer guten Beratung und Begleitung des Exporteurs durch seine Hausbank.

Über SmaTiX erhalten deutsche Exporteure schnell und unkompliziert verlässliche Finanzierungsangebote für Exporttransaktionen im Small-Ticket-Segment. Bisher war der Zugang zum SmaTiX-Onlineportal nur direkt durch die Exporteure möglich.

Ab sofort können die Berater im International Banking von ODDO BHF das Portal nutzen und Kreditanfragen während Ihrer Beratung beim Exporteur direkt eingeben.

Ergänzung innovative Digitallösung

Für die Firmenkunden erschließt sich der Nutzen sofort: Das Lösungsangebot der AKA ist eingebettet in die breit aufgestellte Lösungspalette „International Banking“. Sprich: Kunden- und Exportexpertise der vertrauten Berater ergänzt um die innovative Digitallösung der AKA.

„Modernes Banking bedeutet, mit Partnern die jeweils beste Lösung für unsere Kunden zu finden. Die Kooperation mit der AKA und der Integration des SmaTiX-Bestellerkredits in unser Beratungsangebot ‚International Banking‘ ist hierfür ein zukunftsweisendes Beispiel“, erläutert Florian Witt, Geschäftsbereichsleiter International und Corporate Banking.

Absatzfinanzierung besser aufgestellt

„Mit unserem Angebot erweitern wir den Lösungsraum in der Absatzfinanzierung“, erläutert Matthias Wietbrock, Head of Export and Agency Finance bei der AKA. „Als Spezialkreditinstitut bieten wir im Schulterschluss mit unseren Gesellschafterbanken Lösungen für kleinere ECA gedeckte-Bestellerkredite an.

Entscheidende Erfolgsfaktoren für unseren SmaTiX-Bestellerkredit sind der direkte Kundenkontakt und die individuelle Beratung durch die Kundenbetreuer unserer Gesellschafterbanken bei den Exportunternehmen. Für uns ist die Nutzung des SmaTiX-Portals durch die Kundenbetreuer im International Banking der ODDO BHF ein wichtiger Meilenstein.“

(AKA)