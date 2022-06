Nur für professionelle Anlger

RoboMarkets Deutschland GMBH, ein BaFin-regulierter Broker mit Sitz in Frankfurt am Main, gibt den Beginn der Bereitstellung seiner Dienstleistungen nur für professionelle Kunden bekannt. Um diese neue Strategie umzusetzen, hat das Unternehmen eine neue Marke, RoboMarkets Pro, eingeführt, mit der es seine Aktivitäten in Deutschland fortsetzen wird.

RoboMarkets Pro wird sich auf die Zusammenarbeit mit professionellen Kunden konzentrieren, die an einer Zusammenarbeit mit einem EU-regulierten Broker interessiert sind und spezifische Anlageprodukte und Handelsbedingungen nachfragen.

Dies ist eine geschäftsbedingte Entscheidung, um den Anforderungen und der Nachfrage deutscher Kunden gerecht zu werden und ihnen Zugang zu Sonderkonditionen für einige Vermögenswerte zu bieten, darunter DE40, Aktien, Währungspaare und über 12.000 weitere Instrumente, in die mit einem Hebel von bis zu 1:300 investiert werden kann. RoboMarkets Pro-Kunden erhalten außerdem kostenlose Swaps bis Ende 2022 und viele weitere Tools für professionelle Händler.

Mehr Aufmerksamkeit für Profis

„Professionelle Händler sind derzeit die am meisten vernachlässigte Kundengruppe im Brokerage-Geschäft – wir bemühen uns daher besonders, ihnen mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ihren Handel komfortabler zu gestalten.

Wenn Sie ein häufiger Händler sind, der als professionell eingestuft werden kann, bietet der Handel mit einem EU-regulierten Broker viel mehr Vorteile als der Offshore-Handel“, sagt Maximilian Felske, General Manager von RoboMarkets Pro.

Mitte 2018, als die ESMA die Vorschriften änderte und höhere Hebel für CFDs einschränkte, war ein großer Teil der aktiven Händler gezwungen, ins Ausland zu gehen. Einige von ihnen taten dies, weil sie keine andere Wahl hatten, da sie die Kriterien für die Einstufung als Fachmann nicht erfüllten, während andere, die ins Ausland gingen, aufgrund der allgemeinen Markttrends viel aktiver arbeiten mussten als die in der EU regulierten Unternehmen.

Seitdem hat sich vieles geändert, denn immer mehr Kunden handeln mit großen Volumina an Aktien, CFDs und Währungen. Der allgemeine Aufschwung der Wirtschaft und der Anstieg der Vermögenspreise haben dazu geführt, dass die Portfolios der Anleger mit denen der professionellen Anleger vergleichbar geworden sind, so dass ein neuer Ansatz für die Erbringung von Dienstleistungen erforderlich ist.

Nachfrage nach Produkten mit hoher Hebelwirkung

„Wir stellen fest, dass diese Kundengruppe eine steigende Nachfrage nach Produkten mit hoher Hebelwirkung hat. Das Unternehmen wird sich daher darauf konzentrieren, diese Bedürfnisse zu befriedigen und sie bestmöglich zu bedienen – angefangen bei einem Onboarding-Prozess bis hin zu spezifischen Bedingungen für die beliebtesten Produkte: CFDs auf wichtige Indizes, wichtige Währungspaare usw.

Außerdem sind wir der festen Überzeugung, dass es für jede solide und etablierte Maklergruppe viel angenehmer ist, Händler zu haben, die hauptsächlich in den EU-regulierten Einheiten tätig sind, als Händler, die versuchen, auf eigene Initiative Offshore-Einheiten zu verwenden.

Außerdem sind die Händler beim Handel mit den in der EU regulierten Einheiten aufgrund der Sicherheit, der Vielfalt der Einzahlungs- und Abhebungsmethoden und des lokalen Kundensupports viel besser geschützt und bequemer“, fügt Maximilian Felske hinzu.

(RoboMarkets Pro)