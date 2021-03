Neugründung „FF & Meer“: Fonds Finanz eröffnet Reisebüro für Makler

Mit der Eröffnung der FF & Meer GmbH erschließt der Maklerpool einen neuen Geschäftsbereich, um Vermittlern vollumfänglichen Service zu gewährleisten. Makler des Loyalty-Programms Three Circles können Reisen ab einem Bronze Status zu besonderen Vorteilen buchen. Weitere Informationen zu FF & Meer gibt es unter www.ff-und-meer.de.

Zum 01. März eröffnete die Fonds Finanz ihr eigenes Reisebüro FF & Meer. Das Reisebüro ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Fonds Finanz. Makler können für ihre Reisebuchung frei auf die bewährte Beratungskompetenz und Serviceleistung zugreifen, sich Reisen individuell zusammenstellen lassen und die Expertise der FF & Meer Reiseexperten anfragen. Dabei profitieren Three Circles Mitglieder von besonderen Vorteilen: Diese können Makler ab einem Bronze Status über die Prämien Webseite aktivieren und ihre Reisen im Anschluss direkt über FF & Meer zu besonderen Vorteilen buchen. Durch Agenturverträge mit namhaften deutschen Reiseveranstaltern ist die FF & Meer bestens vernetzt und kann eine breite Palette an Urlaubsangeboten darstellen. Dabei werden Kategorien berücksichtigt wie Family, Wellness, Golf, Adults Only, Boutique und Gourmet, aber auch Kreuzfahrten, High-Class-Reisen und Private Rundreisen sowie Flugbuchung oder Selbstanreise.

„Viele haben im letzten Jahr auf den Urlaub verzichtet; es gibt großen Nachholbedarf. Daher sind wir überzeugt: Die Reisebranche wird eine Renaissance erleben!“, betont Markus Kiener, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. „Nach den Monaten im Lockdown möchten viele Urlaubspläne schmieden, sich informieren und Lieblingsziele auswählen. Dabei sehen wir in der Eröffnung von FF & Meer eine starke Verbindung zu unserem Kerngeschäft: Wir möchten unseren Maklern die Möglichkeit geben, Reisen bei jemandem zu buchen, den sie kennen, dem sie seit Jahren vertrauen und von dessen Kompetenz sie überzeugt sind“, erklärt Kiener.

„Die Lust aufs Reisen ist größer denn je!“, weiß Martin Hopfensberger, Tourismuskaufmann und Ansprechpartner bei FF & Meer und führt weiter aus: „Daher sind wir sehr stolz, unsere jahrzehntelange Expertise mit FF & Meer den Maklern der Fonds Finanz zu beweisen und an derselben Vertrauensebene anknüpfen zu können.“

Individuelle Buchungsanfragen sind unter www.ff-und-meer.de, per Mail unter kontakt@ff-und-meer.de oder telefonisch unter (089) 15 88 15-199 möglich. Eine Neuanmeldung zum Loyalty-Programm Three Circles ist jederzeit möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.three-circles.de/home.

(Fonds Finanz Maklerservice GmbH)