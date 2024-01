Neuer Deutschland-Chef bei Instinctif Partners

Schlüter leitet ab sofort die deutschen Büros in Frankfurt und Berlin der internationalen Kommunikationsberatung. Mit neuen Mandaten vor allem in margenstarken Geschäftsfeldern sowie Synergien aus diversen Beratungskompetenzen will er das Unternehmen zu weiterem Wachstum führen. Er löst in dieser Funktion Martin Gosen ab, der seit März 2023 als Interimsgeschäftsführer fungierte.



Christoph Schlüter verfügt über langjährige Erfahrung in der Leitung von Kommunikationsunternehmen und -abteilungen: Vor seinem Einstieg bei Instinctif Partners hat er bei der internationalen Kommunikationsberatung H/Advisors das Frankfurter Büro für das Geschäft mit Finanzinstitutionen, Kapitaltransaktionen und internationalen Großkunden geleitet. Zuvor war er als Director Leiter der Kommunikationsabteilung der US-Bank Citigroup in Frankfurt. In vergleichbarer Rolle war er zuvor für die Boston Consulting Group und davor für die US-Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins tätig.



„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, sagt Christoph Schlüter. „Instinctif repräsentiert als führende globale Beratung alles, was notwendig ist, um Kunden dabei zu helfen, sich gegenüber ihren Stakeholdern erfolgreicher zu positionieren als ihre Wettbewerber: Kompromisslose Exzellenz, tiefes Markt- und Markenverständnis und die besondere Kreativität, die letztendlich den Unterschied zum Standard macht.“



Mit dem Fokus auf margenstarke Geschäftsfelder wie Reputationssicherung, Kapitaltransaktionen, Krisenmanagement, Restrukturierungen, Markteintritt und Wachstum will Christoph Schlüter das Geschäft von Instinctif Partners in Deutschland weiter ausbauen. „Darüber hinaus wollen wir im Markt einen Exzellenzstandard im Zusammenhang mit der Beratung von besonders herausfordernden Spezialprojekten etablieren.“ Das Wachstum soll unter anderem auf die konsequente Fokussierung auf ganzheitliche Kundenberatung gestützt werden, inklusive noch viel stärkerer Nutzung der vorhandenen Expertise im Umgang mit relevanten Stakeholdern der Kunden von Medien und Mitarbeitern bis hin zu dem vorpolitischen Raum sowie Entscheidern in Parlament und Regierung, in Deutschland und international.



Für den CEO von Instinctif Partners, Ed Amory, ist die Entwicklung des Geschäfts in Deutschland ein zentraler Pfeiler für den Erfolg des gesamten Unternehmens: „Wir sind sehr erfreut, Christoph Schlüter als Leiter unseres Geschäfts im deutschsprachigen Raum gewonnen zu haben. Christoph hat bewiesen, dass er unter herausfordernden Bedingungen und in der Zusammenarbeit mit extrem anspruchsvollen Stakeholdern Beratungsgeschäft entwickeln und Kunden herausragend positionieren kann. Seine Energie und seine Ambitionen werden zusammen mit seiner ausgewiesenen Kreativität und seiner Fähigkeit, über die üblichen Standards hinaus zu denken, dabei helfen, unser Geschäft, unsere Marke und unsere Potenziale auszubauen. Deutschland ist Europas größte Volkswirtschaft und von herausragender Bedeutung für das Wachstum von Instinctif Partners. Wir sind weiter bestrebt, in unsere Teams in Frankfurt und Berlin zu investieren.“