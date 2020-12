Netfonds AG Zwischenmitteilung für Q1 – Q3/2020: Trotz Pandemie weiter im Wachstumsmodus

– Brutto-Konzernumsatz nach 9 Monaten steigt um 34,2 Prozent auf 105 Mio. EUR

– Netto-Konzernumsatz nach 9 Monaten steigt um 18,9 Prozent auf 20,7 Mio. EUR

– EBITDA steigt trotz weiterer Investitionen in finfire um 66,6 Prozent auf 1,50 Mio. EUR

– Assets under Administration liegen mit 15,9 Mrd. EUR ca. 14,4 Prozent über Vorjahr

Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Abwicklung, Administration, Beratung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat heute ihren Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung des Konzerns für Q1-Q3 2020 veröffentlicht.

Der Brutto-Konzernumsatz stieg um 34,2 Prozent auf 105 Mio. EUR (78,2 Mio. EUR), während sich der Netto-Konzernumsatz um 18,9 Prozent auf 20,7 Mio. EUR erhöhte (17,4 Mio. EUR). Die Rohertragsmarge, also der Netto-Konzernumsatz im Verhältnis zum Brutto-Konzernumsatz, lag bei ca. 20,0 Prozent. Das EBITDA war trotz fortgesetzt hoher Investitionen in den weiteren Aufbau der Digitalplattform finfire und der Vorlaufkosten des zum Jahreswechsel startenden Belegschaftsgeschäftes mit 1,50 Mio. EUR (0,9 Mio. EUR) 66 % über dem Vorjahreswert. Die Assets under Administration inklusive Fonds Advisory entwickelten sich weiter positiv. Sie stiegen um ca.14,4 Prozent auf rund 15,9 Mrd. EUR.

Die wichtigsten Kennzahlen stellten sich in den ersten 9 Monaten 2020 wie folgt dar:

Zum Umsatzwachstum in den ersten 9 Monaten 2020 trugen alle drei Geschäftsbereiche bei. Der Bereich Regulatory & Technology wuchs mit einem Zuwachs von 31,7 Prozent auf 26,6 Mio. EUR Umsatz (9M/2019: 20,2 Mio. EUR) weiterhin sehr dynamisch. Positiv entwickelte sich auch der Bereich Wholesale, der auf 9-Monatssicht deutlich wachsen konnte und mit 62,3 Mio. EUR (55,2 Mio. EUR) um 12,9 Prozent im Umsatz zulegte. Die Corona-Pandemie bewirkte im Wholesale-Bereich zwei gegensätzliche Entwicklungen. Während der Bereich Versicherungen durch Einschränkungen im BAV-Geschäft geprägt war, entwickelte sich der Bereich private Kapitalanlage dagegen überproportional positiv. Das stärkste Wachstum im laufenden Geschäftsjahr hat der Bereich Marketing, Products, White Label inklusive Real Estate, dessen Umsätze mit 16,0 Mio. EUR um 571 Prozent über Vorjahr lagen (Q1-Q3 2019: 2,8 Mio. EUR). Hier waren es vor allem die gestiegenen Erträge aus den über die Plattform abgewickelten Immobilientransaktionen, die zu dem deutlichen Umsatzanstieg führten.

Im Einzelnen entwickelte sich der Brutto-Konzernumsatz nach Segmenten in den ersten 9 Monaten 2020 wie folgt:

Ausblick bis zum Ende des Geschäftsjahres

Auf Grundlage des weiterhin dynamischen Geschäftsverlaufes im laufenden 4. Quartal bekräftigt der Vorstand die bisherige Prognose zur Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr 2020. Der Vorstand geht von einem organischen Wachstum von mehr als 20 Prozent und somit einem Brutto-Konzernumsatz von ca. 140 Mio. EUR aus, sowie beim Netto-Konzernumsatz in der Größenordnung von ca. 30 Mio. EUR. Das EBITDA wird auf Grundlage der Prognose im Bereich von 4,0 bis 4,5 Mio. EUR erwartet.

(Netfonds AG)