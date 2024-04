Neobank bunq veröffentlicht Finanzbericht 2023

Neben dem ersten vollen Jahr Profitabilität verzeichnete bunq einen deutlichen Anstieg bei den Transaktionen, Einlagen der Nutzer:innen sowie bei den Gesamteinnahmen aus Gebühren.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick

Mit einem Nettogewinn von 53,2 Millionen Euro konnte bunq für das Jahr 2023 das erste profitable Geschäftsjahr vermelden. Auch hat sich das Transaktionsvolumen der Neobank fast verdoppelt: Die monatlichen Transfers erhöhten sich von 24,6 Millionen auf 44,1 Millionen Euro. Wenn es um die Gesamtanzahl der Transaktionen geht, so stieg diese von 295,2 Millionen auf 528,4 Millionen an. bunq konnte bis zum Jahresende 2023 Nutzereinlagen von 6,92 Milliarden Euro erzielen, was einem Anstieg von 287 Prozent entspricht. Gegenüber dem Vorjahr stiegen auch die Gesamteinnahmen aus den Gebühren für die Nutzung der Bank – hier gab es eine Erhöhung um 30 Prozent auf 59,45 Millionen Euro.

Der Nettozinsertrag lag im Jahr 2023 bei 127,1 Millionen Euro

Während des gesamten letzten Jahres hat bunq seinen Nutzer:innen im Einklang mit der Europäischen Zentralbank wettbewerbsfähige Sparzinsen geboten. Der Nettozinsertrag der Neobank stieg von 41,4 Millionen auf 127,1 Millionen Euro um 207 Prozent an.

„Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich jeden Tag mit so vielen großartigen Menschen zusammenarbeiten darf, und ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben: die erste Neobank in der EU zu sein, die ein ganzes Jahr lang Gewinne erwirtschaftet hat. Nicht, weil Gewinn jemals unser Hauptziel war, sondern weil es eine meiner Grundüberzeugungen bestätigt: Wenn man ein Produkt baut, das die Menschen lieben, wird das Geschäft florieren“, sagt Ali Niknam, Gründer und CEO von bunq.

Infgos hier