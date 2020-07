Nachhaltigkeit: Gekommen, um zu bleiben

In den letzten Monaten erlebten Anlageprodukte mit ESG-Fokus weltweit Rekordzuflüsse(1); es gab regelrecht eine Explosion von „grünen“ und „blauen“ – also nachhaltigen – Kapitalmarktaktivitäten zu beobachten. Basierend auf seinem jüngsten Report „The Sustainability of Sustainability: Green Finance during the Pandemic“ erklärt Mitch Reznick, Head of Research and Sustainable Fixed Income bei Federated Hermes, warum Nachhaltigkeit weit mehr als ein vorübergehender Trend ist.

Wie nachhaltig ist Nachhaltigkeit?

Der Anstieg an ESG-Investments wurde von Kritikern lange Zeit als Folge des längsten Bullenmarkts der Geschichte abgetan. Sie seien ein bloßes “Nice-to-have”, jedoch keine Notwendigkeit. Glaubt man dieser Aussage, hätte die Erfolgswelle der ESG-Investments allerdings im ersten Quartal des Jahres 2020 beendet sein müssen. Dem war allerdings nicht so. Nachhaltiges Investieren befindet sich weiterhin über alle Anlageklassen hinweg auf Wachstumskurs. Beweise hierfür finden sich überall in der Anlagewelt. So haben sich zum Beispiel Unternehmen wie Barclays und Total verpflichtet, bis zum Jahr 2050 zu Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen zu werden. ESG-Indizes übertreffen den breiten Markt(2) und das Volumen grüner bzw. nachhaltiger Anleihen ist trotz der erheblichen Turbulenzen an den Kapitalmärkten im ersten Quartal nur geringfügig zurückgegangen(3).

Die Pandemie hat ESG- und Nachhaltigkeitsthemen weiter in den Vordergrund gerückt und zu einer strategischen Priorität für Unternehmen gemacht, die den Umbruch überdauern wollen. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend in der aktuellen Pandemie und darüber hinaus fortsetzt.

Nachhaltiges Investieren: Den grünen Aufschwung antreiben

Die Covid-19-Pandemie hat auch zu einem Paradigmenwechsel bei verantwortungsbewussten Investmentstrategien geführt – viele von ihnen schnitten in der Krise überdurchschnittlich gut ab. Bis zum Ausverkauf an den Börsen im März wurden verantwortungsbewusste Portfolios oft als Instrument zur Risikominimierung eingesetzt: Anleger berücksichtigten ESG-Faktoren, um Investitionen in Unternehmen zu vermeiden, die den Shareholder Value schmälern.

Allerdings hat die Pandemie das soziale Bewusstsein verstärkt. Politische Entscheidungsträger, Unternehmen – und auch die Gesellschaft als Ganzes – erkennen nun, wie wichtig es ist, Widerstandsfähigkeit im Gesundheitswesen, in der Nahrungsmittel- und Wasserversorgung sowie in den Lieferketten aufzubauen. Zudem hat die Krise den Klimawandel und Arbeitnehmerrechte ins öffentliche Interesse gerückt.

Dieser Bewusstseinswandel wird deutlich, wenn man sich die Anzahl neu aufgelegter nachhaltiger Fonds anschaut. Trotz der Volatilität zu Beginn des Jahres, wurden im ersten Quartal dieses Jahres weltweit etwa 100 nachhaltige Fonds aufgelegt. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum nur etwas mehr als 80 (siehe Abbildung 1 im pdf anbei).

Ein ähnliches Phänomen ist auch im Anleihebereich zu beobachten. Die Climate Bonds Initiative schätzt das Angebot grüner US-Anleihen für dieses Jahr auf mindestens 49 Milliarden Dollar. 2013 waren es lediglich weniger als eine Milliarde Dollar. Darüber hinaus stieg die Emission von als nachhaltig bezeichneten Anleihen im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent (siehe Abbildung 2 im pdf anbei).

Aufruf zum Handeln: Umdenken für den langfristigen Erfolg

Der Anstieg grüner bzw. nachhaltiger Kapitalmarktaktivitäten in den letzten sechs Monaten ist geradezu erstaunlich – insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Politik, Unternehmen, Investoren und Privathaushalte von den weitreichenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie überrumpelt wurden.

Dennoch scheint der exogene Schock durch das Virus ein Umdenken ausgelöst zu haben – und die Erkenntnis, dass es dringend notwendig ist, sich auf künftige globale Bedrohungen vorzubereiten und sich gegen sie zu schützen. In diesen turbulenten Zeiten ist ein Fokus auf gute ESG-Praktiken wichtiger als je zuvor und kann dazu beitragen, die nötigen Veränderungen zu beschleunigen, um eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen.

Den vollständigen Report „The Sustainability of Sustainability: Green Finance during the Pandemic“ finden Sie hier: https://www.hermes-investment.com/uki/insight/coronavirus/the-sustainability-of-sustainability-esg-during-the-pandemic/

